Klopp ataca Sergio Ramos ao relembrar final da Liga dos Campeões de 2018: 'Implacável e brutal'

Ex-técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp ainda guarda mágoas do zagueiro Sergio Ramos pela atuação na final da Liga dos Campeões de 2018, entre o time inglês e o Real Madrid. Os espanhóis venceram por 3 a 1 e conquistaram o título pela 13ª vez.

No início do jogo em Kiev, na Ucrânia, o zagueiro do Real e o atacante Mohamed Salah, do Liverpool, disputaram uma bola diante do árbitro e foram ao chão. Na queda, Salah deslocou o ombro e precisou ser substituído aos 30 minutos do primeiro tempo.

"Se você vir (o lance) de novo e não for do Real Madrid, você o achará implacável e brutal", afirmou Klopp, que deixou o Liverpool e atualmente é diretor global de futebol da Red Bull, ao podcast "Just Luppen", comandado pelo ex-jogador Toni Kroos.

"O senhor Sergio Ramos é realmente um cara legal? Ele não é meu jogador favorito", continuou Klopp. "Nunca entender essa mentalidade. Nunca quis jogadores assim e, quando tive, mandei embora."

Toni Kroos se manifestou a favor de seu ex-companheiro de Real Madrid: "Sergio é um bom companheiro". O ex-técnico do Liverpool duvidou da opinião do ex-meia. "Acho difícil de acreditar. Ele nunca será meu jogador favorito, mas não importa."

O ex-jogador perguntou se Klopp gostaria de ter Sergio Ramos sob seu comando. "Sempre achei meus zagueiros bons o suficiente para não se envolverem em ações como esta."

Na época, Sergio Ramos ironizou Salah ao comentar o lance. "Ele me agarrou primeiro. Caímos em lados diferentes, e aconteceu aquilo. Se ele tivesse feito infiltração, dava para continuar", afirmou Ramos.