Alisson joga 45 minutos na vitória dos reservas do São Paulo em jogo-treino com o São Bernardo

Sem jogar desde julho, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo, meia Alisson disputou 45 minutos do jogo-treino do São Paulo contra o São Bernardo na manhã desta quinta-feira. A atividade terminou 5 a 0 para o time da capital, que marcou com Galoppo, Ferreira, Nestor e Sabino (duas vezes).

Um dos principais jogadores da equipe do técnico Luis Zubeldía antes de se machucar, Alisson foi liberado nesta semana para treinar com o grupo. A previsão inicial era que o retorno acontecesse somente em 2025, mas há chances de ele voltar ainda nesta temporada para as rodadas finais do Brasileiro.

O São Paulo trata a situação com cautela e não quer queimar etapas para colocar Alisson de volta em campo. Aos 35 anos, o meia já defendeu a camisa tricolor em 130 oportunidades, com sete gols marcados e 11 assistências.

Alisson entrou no segundo tempo do jogo-treino e atuou ao lado de Young, Moreira, Ruan, Sabino e Orejuela; Méndez, Liziero (Rafinha); Nestor (Gustavo Miranda, da base), Henrique e William.

Na primeira etapa, Luis Zubeldía formou o time com Jandrei, Rafinha, Ferraresi, Belem e Welington; Santi Longo, Nestor e Galoppo; Wellington Rato, Ferreira e André Silva.

Galoppo fez 1 a 0, convertendo pênalti sofrido por Ferreira. O segundo gol veio após jogada individual de Ferreira, e Nestor marcou o terceiro em cobrança de falta. Sabino fez dois gols de cabeça após cruzamentos de Henrique.

Os titulares do empate por 1 a 1 com o Criciúma fizeram um jogo de oito contra oito, além dos goleiros, em espaço reduzido. A comissão técnica contou com atletas das categorias de base e Patryck e Bobadilla, que se recuperam de problemas médicos.

Com jogo apenas na terça-feira, contra o Bahia, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo folga nesta sexta-feira e voltará a treinar no sábado. Sexto colocado, com 51 pontos, o clube busca se classificar para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O Bahia ocupa a sétima posição, com 46 pontos.