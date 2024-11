Real Madrid lança campanha para arrecadação de fundos às vítimas de enchente e doa R$ 6,2 mi

Um dos clubes mais ricos do planeta, o Real Madrid vai usar sua expressiva marca para buscar ajuda às vítimas da pior enchente do século na Espanha, que já deixou mais de 150 mortos e dezenas de desaparecidos nas províncias de Valência e Albacete. Nesta quinta-feira, a diretoria merengue lançou campanha de arrecadação de recursos e ainda anunciou a doação de um milhão de euros (aproximadamente R$ 6,2 milhões).

A tragédia causada pela Depressão Isolada em Níveis Altos (DANA) deixou a comunidade valenciana toda destruída. O temporal deixou famílias desalojadas, ruas inundadas, muita lama, carros empilhados e diversas pessoas desaparecidas. A reconstrução deve levar tempo e o Real Madrid espera fazer parte dela.

"A Fundação Real Madrid e a Cruz Vermelha lançaram hoje uma campanha de angariação de fundos destinada a apoiar as pessoas afetadas pela tempestade", anunciou o clube em suas redes sociais, clamando para que seus torcedores e pessoas de todo o planeta se mobilizem para ajudar.

O clube ainda deu exemplo ao abrir a campanha com significativa doação financeira. "O Real Madrid decidiu apoiar esta campanha com a doação de um milhão de euros para ajudar as numerosas famílias que se encontram em situação crítica e precisam de toda a nossa ajuda e solidariedade."

Desde o início da tragédia que o Real Madrid vem se mobilizando na busca por ajuda. Depois de se solidarizar com as vítimas desejando "força", o clube entrou com tudo na causa e buscando unir seu povo em forte clima de solidariedade.

O próximo jogo do clube no Campeonato Espanhol seria justamente em Valência, mas acabou adiado pela Federação Espanhola de Futebol em momento onde a briga por vidas passa a ser a prioridade. Outras quatro partidas na região afetada pelas tempestades também mudaram de data.