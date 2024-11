Fluminense e Grêmio fazem duelo de tricolores para abrir distância da zona de rebaixamento

Apesar de conseguirem se afastar um pouco da zona de rebaixamento (Z-4) do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio ainda buscam confirmar, o quanto antes, a permanência na elite na próxima temporada. Nesta sexta-feira, às 21h, a dupla faz duelo de tricolores no Maracanã, no Rio, em jogo que abre a 32ª rodada.

O Fluminense voltou a tropeçar na última rodada ao sofrer 2 a 1 diante do Vitória, em Salvador(BA), encerrando sequência de três triunfos. Com isso, aparece em 13º lugar com 36 pontos, apenas dois a mais do que o Red Bull Bragantino, 17º com 34.

Para montar o time, Mano Menezes terá o retorno do volante Facundo Bernal, que cumpriu suspensão. Mas a grande expectativa é em relação ao zagueiro Thiago Silva, que já perdeu seis jogos da competição. Após lesão no calcanhar, ele voltou aos trabalhos coletivos na segunda-feira.

Nonato, que já vem treinando sem máscara após cirurgia no nariz, também pode aparecer entre os relacionados. Serna, por outro lado, está praticamente descartado. Ele faz trabalho de transição física após lesão muscular e seu retorno deve acontecer só nas próximas partidas.

Mano destacou a importância do duelo, mas não vê como 'jogo da vida'. "É um jogo importante, como muitos jogos importantes que teremos pela frente. Vamos fazer ajustes em pouco tempo para enfrentar o Grêmio, que é um adversário que vai exigir um grande jogo da nossa parte."

Depois de duas derrotas seguidas, o Grêmio se reabilitou na última rodada ao vencer o lanterna Atlético-GO por 3 a 1, em Porto Alegre (RS). O time gaúcho tem 38 pontos e aparece em 11º lugar, dentro da zona de classificação à Sul-Americana.

O técnico Renato Gaúcho tem duas dúvidas para montar a escalação. Monsalve pode voltar ao banco para a entrada de Cristaldo. Além disso, Aravena também pode perder a vaga se o treinador optar por uma formação mais defensiva fora de casa. Neste caso, Edenilson será titular.

A má notícia fica por conta do zagueiro Kannemann, que não participou dos treinos por conta de uma virose. Assim, dificilmente estará entre os relacionados. O setor será formado pro Jemerson e Ely.

Questionado sobre sua renovação de contrato ou saída do clube, algo que tem sido especulado, Renato Gaúcho garantiu estar focado apenas nos jogos. "Jamais vou ficar num lugar quando eu acho que estou atrapalhando. Jamais. Eu não estou falando que eu vou embora e nem que eu vou ficar. Minha cabeça está voltada nesses últimos jogos do Brasileiro."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Kauã Elias e Lima. Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Jemerson, Ely e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson (Aravena), Cristaldo (Monsalve) e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).