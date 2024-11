Manchester United anuncia a contratação de técnico português Rúben Amorim

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do técnico Rubén Amorim para comandar a equipe profissional. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Erik Ten Hag, demitido no início da semana.

Após o impasse nas negociações, o treinador português definiu os últimos detalhes para o acerto final. Ele fica no clube até junho de 2027 e tem opção por renovar o compromisso por mais uma temporada.

Em seu site oficial, o Manchester estampou a foto do novo comandante e divulgou a chegada. "O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Rubén Amorim como treinador da equipe principal", diz parte da mensagem.

O clube exalta ainda o estilo de jogo do treinador e o aponta como um dos destaques da nova geração do futebol mundial. "Rubén é um dos mais empolgantes e bem cotados jovens treinadores do futebol europeu. Altamente condecorado como jogador e treinador".

Apesar de a transferência para o futebol inglês estar sacramentada, Rubén Amorim só vai assumir de fato o United no final de novembro. Isso porque o Sporting exigiu o cumprimento de aviso prévio para liberar o profissional. De acordo com a imprensa portuguesa, ele continua em Portugal até a pausa da Data Fifa.

Amorim chega na Inglaterra com a missão de recuperar o Manchester United. O time vermelho faz campanha irregular na competição nacional e ocupa a 14ª colocação com nove pontos. Em 11 rodadas, a equipe venceu apenas três partidas.