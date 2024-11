Rybakina anuncia acerto com técnico Goran Ivanicevic, campeão de Wimbledon que treinou Djokovic

Elena Rybakina é considerada uma das tenistas tops do circuito mundial, mas viveu uma temporada de 2024 atípica, com muitas desistências de competições por lesões ou sem explicações claras. Querendo "melhorar", como frisou nesta sexta-feira, a atleta do Casaquistão anunciou acordo com Goran Ivanisevic para ser seu técnico em 2025. O croata já treinou o sérvio Novak Djokovic.

Campeão de Wimbledon em 2022 e dono de 22 títulos do circuito mundial, Ivanisevic está com 53 anos e iniciará os trabalhos com Rybakina na pré-temporada de 2025 para tentar colocá-la novamente na briga pela liderança do ranking com a belarussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek.

A tenista casaque já foi terceira do mundo, mas disputará o WTA Finals de Riad, na Arábia Saudita, na quinta colocação. A estreia será neste sábado, diante da italiana Jasmine Paolini, atual número 4. No grupo ainda estão Sabalenka e Qinwen Zheng. E foi justamente na coletiva para a estreia que Rybakina anunciou seu novo treinador.

"Estou realmente ansiosa por essa parceria, não vejo a hora de começar. Acho que ele é um grande campeão e tem muita experiência", afirmou a tenista. "Para mim, era importante melhorar e com a ajuda dos agentes nos conectamos e decidimos começar a trabalhar. Então, estou realmente ansiosa", repetiu.

Rybakina, de 25 anos, estava sem treinador desde o US Open, quando rompeu com Stefano Vukov, com quem trabalhava há anos. Sem comandante, ela optou por ficar fora da gira asiática apenas descansando e cuidando das dores nas costas que a tiraram de diversas competições. Agora, ela espera brilhar em sua segunda aparição no WTA Finals.

O torneio será disputado na King Saudi University Sports Arena com um prêmio recorde de US$ 15,25 milhões e com as líderes do ranking tentando repetir a decisão de 2023, quando Swiatek superou Sabalenka.