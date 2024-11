Dorival Jr cita 'poucos minutos' em campo para deixar Neymar de fora da convocação

O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgou nesta sexta-feira, os convocados para as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa. O nome de Neymar não estava entre eles, mesmo com o craque tendo voltado a atuar pelo Al-Hilal após ficar um ano parado por causa de uma lesão no joelho. O jogador retornou aos gramados no dia 21 de outubro e pouco tempo em campo foi determinante para que ele ficasse de fora da lista.

Dorival disse que conversou com Neymar para tomar essa decisão. "Ele se dispôs a estar aqui dentro, e eu gostaria muito que estivesse relacionado. Mas ele entendeu a situação, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos fariam ao vê-lo no banco ou dentro de campo", explicou o treinador.

Na coletiva ele contou que todos estão acompanhando o jogador que está "totalmente recuperado". A expectativa é que Neymar possa voltar à seleção em março de 2025, quando acontecem as próximas rodadas das Eliminatórias.

Para Dorival, a confiança e o ritmo que o jogador vai adquirir durante esse tempo é um fator importante. "Na próxima convocação, ele com certeza terá um tempo maior e o resgate por completo da sua confiança. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro é muito importante. Temos que enaltecer essa postura. Fisicamente, ele ainda depende de um complemento", afirmou.

Nesta Data Fifa, o Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo acontece no dia 14, fora de casa, diante dos venezuelanos. O segundo compromisso, cinco dias depois, vai ser na Arena Fonte Nova, diante dos uruguaios.

A seleção brasileira ocupa a quarta colocação, com 16 pontos, e tenta se recuperar na classificação após um início bastante irregular. O argentinos estão isolados na frente (22), seguidos da Colômbia (19).