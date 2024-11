Piastri desbanca Norris e fatura pole da corrida sprint no GP de São Paulo de F-1

A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Oscar Piastri, da McLaren, na pole position. Na tarde desta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o australiano anotou o tempo de 1min08s899 e vai partir do primeiro lugar na corrida de 24 voltas de sábado. Lando Norris, seu parceiro de equipe, fará companhia na primeira fila, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

A pista de Interlagos ficou mais fria para essa segunda atividade. No treino livre, o asfaltou superou os 50ºC, enquanto no classificatório esteve na casa dos 40ºC. Houve preocupação com a possibilidade de chuva após nuvens escuras encobrirem o autódromo. No entanto, o mau tempo deve ficar para sábado e domingo.

Pilotos também reclamaram de ondulações e, consequentes, quiques dos carros, o que fez lembrar a temporada 2023, em que os monopostos sofriam com o "efeito golfinho", batizado em inglês como "porpoising". O Autódromo de Interlagos foi completamente recapeado para a prova desta temporada.

No Q1, os destaques ficaram a cargo da McLaren, que colocou os dois pilotos na ponta, sendo Lando Norris, o primeiro. A Williams e a Haas surpreenderam, com Alex Albon, da equipe britânica, em terceiro, e Oliver Bearman e Nico Hülkenberg, da escuderia alemã, ocupando o sétimo e o oitavo lugares. Os eliminados foram: Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Guanyu Zhou.

O Q2 ficou marcado pelas eliminações de Lewis Hamilton e Sergio Pérez. O mexicano vive momento delicado e uma nova decepção nas corridas deste fim de semana podem lhe custar o emprego na Red Bull. Quem também ficou fora da última parte do treino foi Franco Colapinto. Empurrado pela maciça presença de torcedores do seu país na capital paulista, o argentino viveu um dia atípico em Interlagos. Antes dos treinos, recebeu a notícia da morte de seu avô paterno.

Na última parte do treino, o cenário se repetiu e os carros da McLaren tiveram amplo domínio. Mas, dessa vez, foi Piastri quem levou a melhor. O australiano fez uma última volta melhor que Norris e conquistou a pole. A boa notícia para o britânico, que disputa mais intensamente o título, é que o líder do campeonato, Verstappen, vai largar apenas em quarto, elevando as chances de aumentar a disputar pelo prêmio de campeão mundial.

A corrida sprint do GP de São Paulo está agendada para sábado, às 11h (de Brasília). Mais tarde, às 15h, serão definidas as posições de largada para a corrida principal, que acontece no domingo, às 14h.

Confira o grid de largada para a corrida sprint do GP de SP de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min08s899

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s928

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min09s153

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min09s219

5º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min09s257

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min09s443

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min09s622

8º - Liam Lawson (NZE/RB), 1min09s941

9º - Alex Albon (TAI/Williams), 1min10s078

10º - Oliver Bearman (ING/Haas), sem tempo

11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min9s941

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min9s964

13º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min10s024

14º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min10s275

15º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min10s595

16º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s978

17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s052

18º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min11s121

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s280

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min12s978