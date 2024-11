Piastri diz que poderá ceder vitória na sprint em SP para ajudar Norris no campeonato

Pole position na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, Oscar Piastri admitiu nesta sexta-feira que poderá ceder uma eventual vitória no sábado para ajudar o companheiro Lando Norris na disputa do campeonato. O britânico da McLaren tenta reduzir a diferença para o líder Max Verstappen a cada etapa, faltando quatro corridas para o fim da temporada.

"Vamos ver como será o ritmo para nós dois amanhã (sábado). Acho que chegar em primeiro e segundo é o primeiro objetivo e então veremos qual será a ordem", disse o piloto ao canal Sky Sports. "Sei que não estou na disputa pela classificação dos pilotos e pela equipe, não importa em que direção estamos. Sei que é esse o caso e veremos."

Ao ser questionado se poderia ceder a primeira colocação na corrida sprint, o piloto australiano admitiu que poderá ajudar Norris. "Sim. Eu disse que desistiria desde quando tivemos nossas primeiras discussões sobre o assunto. Seria bom vencer, mas é uma diferença de um ponto, e não é a corrida principal, então veremos."

Norris está na briga pelo título da temporada, na vice-liderança da tabela. No saldo final, 47 pontos separam o britânico do líder Max Verstappen, que busca o tetracampeonato. Norris, portanto, precisa de cada ponto em disputa para tentar virar o jogo na disputa pelo troféu de 2024.

"Lando precisa dos pontos na classificação dos pilotos muito mais do que eu, mas é claro que ainda quero vencer. Então, se eu me esforçar e tiver um bom ritmo, tenho certeza de que isso não passará despercebido, mas vamos ver."

A corrida sprint do GP de São Paulo está agendada para sábado, às 11h (de Brasília). Mais tarde, às 15h, serão definidas as posições de largada para a corrida principal, que acontece no domingo, às 14h.