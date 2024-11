Artilheiro da Ponte Preta, Jeh volta a sentir lesão muscular e está fora da temporada

Na luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem um grande problema para a reta final. Artilheiro da temporada com 11 gols, o atacante Jeh voltou a sentir lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico para os últimos quatro jogos.

No fim de agosto, Jeh teve uma lesão muscular na coxa que o tirou dos gramados por quase dois meses. Ele retornou no dérbi com o Guarani, em 20 de outubro. Nesta partida, ele atuou os 90 minutos, mesmo que o ideal fosse apenas 15 minutos, e voltou a sentir a lesão.

Além disso, levou o terceiro cartão amarelo e foi expulso direto após o apito final, resultando em suspensão dupla. Após ficar fora dos duelos com Brusque e Mirassol, a expectativa era de retorno diante do Paysandu, confronto direto pela permanência. Entretanto, após nova avaliação, ele foi cortado do jogo e do restante da temporada.

O técnico interino Nenê Santana, portanto, deve manter Dodô no setor ofensivo, que ainda terá Gabriel Novaes, que volta após suspensão, e Iago Dias, embora Everton Brito também seja opção. O goleiro Pedro Rocha também retorna após suspensão de 4 jogos pelo STJD, assim como o lateral-direito Luiz Felipe, que ficou fora do último jogo pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro Joilson fica à disposição após lesão muscular, enquanto o volante Emerson, fora pelo mesmo motivo, está em fase final de recuperação e segue como dúvida. Ainda no setor, Sergio Raphael foi apenas advertido pelo STJD por conta de uma expulsão em setembro, e está livre para atuar.

Uma possível escalação da Ponte Preta conta com Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva (Joilson), Nilson Júnior e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos e Elvis; Dodô, Gabriel Novaes e Iago Dias (Everton Brito).

Após perder para o Mirassol, por 3 a 0, a Ponte Preta tem 38 pontos, em 16º lugar, um fora da zona de rebaixamento, aberta pelo CRB, com 36. O time paulista volta a campo na segunda-feira, às 21h, quando encara o Paysandu no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 35ª rodada. Trata-se de um confronto direto, já que o adversário está em 14º com 40 pontos. Depois, ainda enfrenta Vila Nova (fora), Sport (casa) e Avaí (fora).