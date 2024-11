Ceará faz duelo contra o Avaí e tenta se manter vivo na briga pelo acesso na Série B

Apenas uma partida, neste domingo, irá movimentar a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória em cima do Paysandu por 2 a 1, o Ceará tem mais uma decisão para continuar tendo chances de ficar com o acesso. Em casa, na Arena Castelão, recebe o Avaí, às 18h30.

Atualmente, com 54 pontos, o Ceará aparece na quinta colocação, cinco pontos atrás de Sport e Mirassol - ambos com 59 pontos - que abrem o G-4. Caso vença, irá adiar o acesso antecipado do Santos.

O Avaí, vem logo abaixo, na 11ª colocação, com 46 pontos e praticamente sem maiores ambições nesta reta final de Série B. Afinal, não tem mais chances de acesso e está a dez da zona de rebaixamento.

A 35ª rodada terá mais três jogos na segunda e outros três na terça-feira. Destaque para Sport e Mirassol na briga pelo acesso. O time pernambucano busca a reabilitação diante do Operário-PR, fora de casa. Já os paulistas buscam a quarta vitória consecutiva, desta vez em casa, contra o Coritiba.

Confira os jogos da 35ª rodada da Série B:

DOMINGO

18h30

Ceará x Avaí

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Sport

21h

Ponte Preta x Paysandu

21h15

Ituano x CRB

TERÇA-FEIRA

19h

Amazonas x América-MG

21h

Brusque x Botafogo-SP

21h30

Mirassol x Coritiba