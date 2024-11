Flamengo e Atlético-MG começam a decidir o título da Copa do Brasil no Maracanã

A Copa do Brasil começa a ser decidida neste domingo, quando Flamengo e Atlético-MG vão disputar o primeiro jogo final no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 16 horas. O confronto de volta acontecerá no outro domingo, dia 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O campeão será aquele que tiver o maior saldo agregado de gols.

Os dois rivais já se enfrentaram em grandes decisões, a última vez aconteceu na Supercopa do Brasil de 2022, vencida pelos mineiros nos pênaltis. Eles já embolsaram R$ 19,3 milhões só por chegarem na decisão. O vice-campeão ficará com mais R$ 31,5 milhões, enquanto o campeão terá em seus cofres a quantia de R$ 73,5 milhões.

Paralelo à esta decisão, o Flamengo ainda sonha em brigar pelo título brasileiro nas últimas sete rodadas. O Atlético-MG ainda vai decidir com o Botafogo a Copa Libertadores da América, em confronto único marcado para o dia 30, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, onde nesta semana eliminou o River Plate.

O Flamengo não vive um de seus melhores momentos e tenta engrenar com Filipe Luis no comando do time em substituição a Tite. No Brasileirão, é quarto colocado, com 55 pontos, nove atrás do líder Botafogo. A Copa do Brasil é um alento para um dos melhores elencos do futebol do País. O clube rubro-negro chegou à final após eliminar Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians.

O Atlético-MG vive grande fase e quer consagrar o trabalho do técnico Gabriel Milito. Entusiasmado com a vaga conquistada na final da Libertadores, o clube mineiro vai ao Rio com a moral elevada. Para chegar à decisão da Copa do Brasil, despachou pelo meio do caminho: Sport, CRB, São Paulo e Vasco.

O retrospecto do confronto é extremamente equilibrado. O Flamengo leva pequena vantagem com 35 vitórias, contra 33 derrotas e 20 empates. No último confronto entre eles, o time carioca venceu, fora de casa, por 4 a 2. No Maracanã, no entanto, perdeu por 3 a 0.

Com contrato até o final do ano, Gabigol pode estar vivendo as suas últimas páginas de uma história vencedora pelo Flamengo. O atacante, que fez as pazes com o gol, ao marcar na vitória sobre o Juventude por 4 a 2, pelo Brasileirão, é a principal esperança do rubro-negro na decisão. Mesmo porque o artilheiro Pedro está lesionado e só volta a campo no próximo ano.

O Flamengo ainda terá no meio-campo o meia Gerson, que mostrou muito cansaço após o empate por 1 a 1 com o Internacional, e o lateral Alex Sandro, recuperado de um desconforto muscular na coxa direita. O uruguaio Arrascaeta, que cumpriu suspensão em Porto Alegre, tem sua volta assegurada.

Por outro lado, David Luiz, com um problema no tornozelo, ainda é dúvida. Mas para ficar como opção no banco de reservas, porque Léo Ortiz e Léo Pereira são os titulares.

No entanto, Filipe Luis terá que se desdobrar para superar as duas baixas por suspensão: o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique. Allan deve atuar como volante, enquanto Plata vai continuar no ataque ao lado de Gabigol.

O departamento médico continua lotado com o lateral Viña, o meia De la Cruz, e os atacantes Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha. "Vamos tentar melhorar o estado anímico dos atletas porque temos uma final na frente da nossa torcida e, obviamente, todos querem jogar", disse o técnico Filipe Luís.

Do outro lado, Gabriel Milito ganhou os reforços de Bernard e Zaracho. O primeiro sofreu uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito em 25 de setembro, enquanto o segundo estava afastado desde 23 de agosto, quando passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal.

Ambos retornam em um momento decisivo da temporada. O atacante Deyverson vinha atuando nas vagas deixadas por Zaracho e Bernard, mas não poderá ser utilizado na Copa do Brasil, pois já atuou pelo Cuiabá na competição. Apesar disso, a tendência é que a dupla inicie o jogo de ida da decisão no banco de reservas.

Sem Deyverson, Milito deve reforçar o meio de campo com a entrada de Rubens, até para dar mais liberdade a sua dupla artilheira formada por Paulinho e Hulk. "A gente se propôs a jogar como grupo jogar todos os jogos do Brasileirão, todos da Copa do Brasil e todos da Copa Libertadores. Sabíamos que o caminho ia ser duro, mas tínhamos que tentar. Temos jogadores e equipe para poder conquistar, por isso estamos trabalhando", disse Milito.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana e Rubens; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).