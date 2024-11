Mitchell decide e Cavaliers vencem a 7ª seguida na NBA; Raptors aposenta camisa de Carter

O Cleveland Cavaliers continua realizando um início de temporada perfeito na NBA. Neste sábado, sofreu, mas venceu o Milwaukee Bucks de virada, fora de casa, por 114 a 113, na última bola, de Donovan Mitchell, o principal destaque da franquia na partida.

Os números impressionam. Os Cavaliers estão próximos de alcançar a marca de oito vitórias consecutivas, da temporada 1976/77, no melhor começo da franquia na história da NBA. Nos últimos 30 anos, só duas equipes conseguiram vencer as sete primeiras partidas na liga, o Los Angeles Lakers, em 2010/11, e os Bucks, em 2018/19.

Mitchell liderou a virada dos Cavaliers, que chegaram a ficar 16 pontos atrás do placar, ao anotar 30 pontos, três rebotes e quatro assistências. A vitória foi confirmada literalmente na última bola, já que os Bucks venciam por 113 a 112.

Apesar da derrota, dois jogadores dos Bucks se destacaram na partida. Damian Lillard fez impressionantes 41 pontos, além de contribuir com quatro rebotes e nove assistências. O grego Giannis Antetokounmpo também teve uma grande atuação, com 31 pontos, surpreendentes 16 rebotes e nove assistências.

Os Cavaliers lideram a Conferência Leste com 100% de aproveitamento. Na cola, está o atual campeão da NBA, o Boston Celtics, que conquistou a sexta vitória ao derrotar o Charlotte Hornets por 113 a 103, com Jason Tatum sendo o principal destaque, com 29 pontos, sete rebotes e três assistências. LaMello Ball foi o cestinha, com 36.

RAPTORS APOSENTA CAMISA DE CARTER EM VITÓRIA SOBRE OS KINGS

O Toronto Raptors teve uma noite especial. A franquia aposentou a sua primeira camisa, a de número 15, de Vince Carter. Ele é o único atleta na história da NBA a jogar em quatro décadas, além de ser considerado um dos principais nomes canadenses que a liga já teve.

"Não é apenas Carter 15 subindo, é todos nós subindo. As memórias, como quer que você as veja, sobem hoje à noite. Espero e rezo para que aproveitemos nossa camisa sendo aposentada para sempre juntos. O legado ainda está crescendo. Esta é a cereja do bolo.", afirmou Carter, em tom emocionado.

Em quadra, os Raptors homenagearam Carter ao vencerem o Sacramento Kings por 131 a 128, com grande atuação do também canadense RJ Barrett, com 31 pontos, nove rebotes e seis assistências. Esta foi apenas a segunda vitória na temporada, que deixa a equipe de Toronto na 12ª posição da Conferência Leste.

CONFERÊNCIA OESTE COM LIDERANÇA DO THUNDER

O Oklahoma City Thunder assumiu a liderança da Conferência Oeste ao derrotar o Los Angeles Clippers por 105 a 92. O cestinha foi o canadense Shai Gilgeous-Alexander, com 25 pontos, três rebotes e nove assistências.

O Thunder venceu os seis jogos que fez até aqui, com 100% de aproveitamento. Com cinco triunfos, estão: Golden State Warriors e Phoenix Suns.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 103 x 113 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 107 x 124 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 131 x 128 Sacramento Kings

Houston Rockets 121 x 127 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 113 x 114 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 113 x 103 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 98 x 118 Miami Heat

Denver Nuggets 129 x 103 Utah Jazz

Phoenix Suns 103 x 97 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 92 x 105 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Orlando Magic