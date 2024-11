Norris fatura pole e Verstappen largará do 17º posto no GP de São Paulo de Fórmula 1

Lando Norris esquentou a disputa no Mundial de Pilotos da Fórmula 1 ao faturar a pole position do GP de São Paulo, numa incomum e tumultuada sessão classificatória, realizada na manhã deste domingo, no Autódromo de Interlagos. O vice-líder do campeonato viu o rival Max Verstappen obter somente a 12ª posição do treino. Na briga pelo tetracampeonato, o piloto da Red Bull sairá somente do 17º lugar na largada por ter sofrido uma punição neste fim de semana.

Norris conquistou a oitava pole position da sua carreira, a sétima nesta temporada. O britânico da McLaren vem de vitória na corrida sprint no sábado, quando contou com a ajuda do companheiro de time, Oscar Piastri. Norris reduziu em três pontos a vantagem de Verstappen na liderança do campeonato. E, mais tarde, às 12h30, horário da largada da corrida, poderá diminuir ainda mais essa diferença - inicialmente a prova estava marcada para as 14h.

O piloto holandês, atual tricampeão mundial, acabou sendo prejudicado por uma das quatro bandeiras vermelhas do treino deste domingo. Uma delas antecipou o fim do Q2 e manteve Verstappen no 12º posto, eliminado da disputa. Antes, ele havia sido punido em cinco posições no grid por ter trocado seu motor além do limite do regulamento.

O treino classificatório do GP de São Paulo começou às 7h30 deste domingo, após estar agendado para as 15h de sábado. A sessão foi adiada em razão do temporal que atingiu a região de Interlagos ao longo da tarde. Neste domingo, a chuva se manteve, porém mais fraca. Mas foi o suficiente para causar 10 bandeiras amarelas e cinco vermelhas numa sessão que durou 1h30 - deveria ter apenas uma hora de duração.

O asfalto novo de Interlagos somado à chuva mediana causou um festival de derrapagens e saídas de pista nos primeiros minutos do treino. O neozelandês Liam Lawson, estreante em São Paulo, foi o primeiro a escapar do traçado, forçando a primeira bandeira amarela logo no minuto inicial do treino.

Lance Stroll e Guanyu Zhou também derraparam na sequência, assim como Valtteri Bottas. Carlos Sainz Jr. e George Russell chegaram a se tocar, sem maiores consequências. Franco Colapinto foi além ao perder o controle de sua Williams após o "S do Senna". Ele acertou o muro de proteção e não conseguiu voltar à sessão, decepcionando a torcida argentina presente nas arquibancadas.

O incidente leve causou a primeira bandeira vermelha, com 12 minutos de treino. Na retomada, Russell protagonizou dois momentos arriscados, um deles na saída dos boxes, ao tentar ultrapassar os rivais no estreito traçado a caminho da pista. Seu companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton, viveu situação pior: foi eliminado logo no Q1.

Vice-líder do campeonato, Lando Norris passou no sufoco para o Q2, a segunda sessão do treino, enquanto Max Verstappen anotou o melhor tempo do Q1, com 1min28s522. No sábado, Norris vencera a corrida sprint, com ajuda do parceiro de McLaren, Oscar Piastri, e reduziu em três pontos a vantagem de Verstappen na primeira colocação do Mundial de Pilotos.

CHUVA DÁ TRÉGUA

O Q2 começou sem chuva, mas com a pista ainda encharcada. O holandês teve bom início, porém logo foi superado por Piastri, o primeiro a ir para a pista com pneus intermediários. Ainda com compostos de chuva, Sainz errou no meio do "S do Senna" e parou no muro, o que acionou a segunda bandeira vermelha do treino quando faltavam cinco minutos para o fim do Q2.

Ao retornarem para o traçado, todos os pilotos passaram a contar com pneus intermediários, mais velozes que os de chuva. Mas a sessão não se estendeu. Faltando 46 segundos para o fim do Q2, Stroll bateu praticamente no mesmo lugar de Sainz e gerou a terceira bandeira vermelha do traçado.

A interrupção prejudicou diretamente Verstappen, que era apenas o 12º no momento do incidente. Como o Q2 foi encerrado de forma precoce, o líder do campeonato não avançou ao Q3 para brigar pelas primeiras posições no grid. Para piorar, ele sofrerá punição de cinco colocações por ter trocado o motor além do número permitido pelo regulamento. Assim, largará da modesta 17ª posição na corrida.

A última sessão do treino começou com ligeiro atraso, mais uma vez por causa da chuva. Todos os 10 pilotos mantiveram os pneus intermediários. Visivelmente, a pista parecia mais seca. A cada volta, os carros baixavam seus tempos. Até que uma nova bandeira vermelha paralisou a sessão pela quarta vez, a seis minutos do fim.

Desta vez, foi o experiente Fernando Alonso que errou, causando mais uma grande preocupação para a Aston Martin, que viu seus dois pilotos saírem mais cedo do treino por batidas no muro.

Ao retomar o treino, os pilotos seguiram com dificuldades na pista. Duas bandeiras amarelas e mais uma vermelha interromperam a sessão, a três minutos do fim. O protagonista da nova paralisação foi Alexander Albon, que danificou a maior parte de sua Williams ao perder o controle no fim da Reta dos Boxes. Na volta à pista, Norris confirmou o bom momento e anotou a melhor volta: 1min23s405.

FILAS

Com o adiamento do treino classificatório e o reagendamento para o incomum horário das 7h30, Interlagos viveu situação inusitada neste domingo, com filas e tumultos ao redor do autódromo logo cedo, por volta de 6h30. Muitos torcedores não conseguiram entrar no circuito a tempo de ver o início da sessão classificatória.

Confira o grid de largada do GP de São Paulo de F-1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s405

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s578

3º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min24s111

4º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min24s475

5º - Liam Lawson (NZE/RB), 1min24s484

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s525

7º - Alex Albon (TAI/Williams), 1min24s657

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s686

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min28s998

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo

11º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min26s472

12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min28s158

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s406

14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s614

15º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s150

16º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s229

17º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s771*

18º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min31s270

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s623

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s263

* O piloto sofreu punição de cinco posições.