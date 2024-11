Verstappen dá show no GP de São Paulo e volta a abrir vantagem no Mundial de F-1

Pelo segundo ano consecutivo, Max Verstappen venceu o GP de São Paulo de Fórmula 1. Neste domingo, o piloto da Red Bull precisou mostrar todo o seu talento para conquistar a oitava vitória do ano após largar da improvável 17ª colocação. Com o resultado no Autódromo de Interlagos, que encerrou um jejum de 10 etapas sem triunfo, o holandês voltou a abrir vantagem na liderança do campeonato. Os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly, ambos da Alpine, completaram o pódio.

Verstappen buscou sua 62ª vitória na F-1 com uma de suas melhores performances da carreira. Sem sucesso no treino classificatório da manhã (estava agendado para sábado, mas foi adiado em razão do temporal), ele encarou uma punição de cinco posições no grid, partindo somente do 17º posto. No entanto, fez uma corrida de recuperação praticamente perfeita. Na metade da prova, já aparecia em segundo lugar.

O show em Interlagos, sob chuva praticamente durante toda a corrida, fez o tricampeão mundial se aproximar do tetra. Agora ele soma 393 pontos, contra 331 de Norris. Na prática, Verstappen ampliou sua vantagem para 62 pontos. Antes da largada, a diferença era de 44. Assim, a temporada 2024 já poderá ser decidida no GP de Las Vegas, no dia 23. Se chegar à frente de Norris nos Estados Unidos, o holandês assegurará o tetracampeonato.

O GP paulistano começou agitado antes mesmo da largada, a exemplo do que aconteceu na corrida de 2023. Se no ano passado Charles Leclerc rodou ainda na volta de apresentação, neste domingo Lance Stroll protagonizou situação ainda mais inusitada ao sair duas vezes da pista na volta de formação, ainda sem chuva. O erro gerou um atraso de 11 minutos na largada.

Na segunda tentativa, 17 dos 20 pilotos estavam no grid de largada. Alexander Albon desistiu do GP após bater forte no treino classificatório, horas antes da corrida. Stroll não conseguiu voltar ao grid e Carlos Sainz largou dos boxes, também em razão de danos sofridos por sua Ferrari em batida no treino.

Com todos os pilotos de pneus intermediários, Norris voltou a decepcionar em uma largada, já sob chuva. O britânico da McLaren foi superado por George Russell antes mesmo do "S do Senna". Piastri também partiu mal enquanto Verstappen empilhou ultrapassagens na primeira volta, após largar em 17º.

A segunda volta já contava com a primeira bandeira amarela da prova, em razão de uma escapada de Sergio Pérez, que caiu para o último lugar. Se o mexicano penava na pista, Verstappen alcançava o 10º posto depois de ultrapassar Hamilton. As primeiras posições tinham Russell, Norris, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Leclerc, Liam Lawson e Piastri.

Na 10ª volta, Verstappen colou em Piastri e, surpreendentemente, não teve qualquer dificuldade para superar o australiano, que poderia oferecer maior resistência para ajudar Norris, seu companheiro na McLaren. No 12º giro, o líder do campeonato já aparecer no sexto lugar, com uma média de quase uma ultrapassagem por volta.

Após superar seguidos adversários, Verstappen emperrou atrás de Leclerc. O holandês só alcançou o quinto posto quando o rival da Ferrari foi para os boxes, na 25ª volta, sendo o primeiro a trocar os pneus. O piloto da Red Bull, no entanto, não conseguiu ir além porque, três giros depois, o safety car virtual foi acionado após Hülkenberg rodar na pista e parar na zebra.

Os pilotos, então, iniciaram uma disparada rumos aos boxes para trocar os compostos. Russell e Norris, primeiro e segundo colocados da corrida, entraram um atrás do outro. Na volta, Ocon liderava, seguido por Verstappen. Russell retornou em quarto, com Norris na cola. Na 30ª volta, o piloto da McLaren enfim superou o rival da Mercedes.

Diante da chuva mais intensa, o virtual deu lugar ao safety car real, na pista. Mesmo com as restrições na pista, Colapinto perdeu o controle do carro sozinho e acertou o muro. A organização da prova acionou a bandeira vermelha, paralisando a prova na 32ª volta. A paralisação beneficiou diretamente Verstappen, que pôde fazer sua primeira troca de pneus e manter a segunda posição.

Após uma paralisação de cerca de 20 minutos, a corrida foi retomada na 34ª volta com uma largada lançada. Mais uma vez, os pilotos tiveram problemas para se manter na pista encharcada. Bearman e Zhou escaparam antes do reinício e Norris, na sequência, saiu do traçado, perdendo a posição para Russell, novo quarto colocado da prova, atrás de Ocon, Verstappen, Gasly e Russell, nesta ordem.

O safety car voltou ao traçado no 40º giro assim que Carlos Sainz rodou sozinho e parou no muro de proteção - acabou abandonando. Duas voltas depois, os pilotos foram liberados para disputa. A corrida e, possivelmente, o campeonato foram decididos logo na retomada. Enquanto Norris errava o "S do Senna", caindo para o 7º posto, Verstappen superava Ocon, assumindo a liderança.

Na ponta, o líder do campeonato não teve dificuldades para ampliar sua vantagem a cada volta. Ao mesmo tempo, registrava os giros mais rápidos da prova, em busca do ponto extra. Abatido, Norris estancou no sexto posto, sem dar sinais de reação.

Mais tranquilo e quase sem incidentes, o terço final do GP brasileiro teve como protagonistas Hamilton, Pérez e Lawson na disputa pelo nono lugar. Entre erros e manobras mais arriscadas, eles garantiram entretenimento para os fãs nas arquibancadas. Longe de empolgar a torcida, o heptacampeão acabou fazendo uma de suas piores provas em Interlagos.

Os pilotos voltam para o asfalto daqui a três semanas para o GP de Las Vegas. A terceira corrida nos Estados Unidos na temporada será disputada no dia 23 deste mês. Será a antepenúltima etapa do campeonato.

Confira a classificação final do GP de São Paulo de F-1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 2h06min54s430

2º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 19s477

3º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 22s532

4º - George Russell (ING/Mercedes), a 23s265

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 30s177

6º - Lando Norris (ING/McLaren), a 31s372

7º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a 42s056

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 44s943

9º - Liam Lawson (NZL/RB), a 50s452

10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 50s753

11º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 51s531

12º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 57s085

13º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), a 63s588

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 78s049

15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a 79s649

Não completaram:

Nico Hülkenberg (ALE/Haas) - desclassificado

Alexander Albon (TAI/Williams)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Franco Colapinto (ARG/Williams)

Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari)