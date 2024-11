Kardec desencanta e acredita em título do Atlético-MG na Copa do Brasil: 'Totalmente aberto'

O Atlético-MG sofreu uma dura derrota para o Flamengo, por 3 a 1, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no Rio. Entretanto, o gol marcado por Alan Kardec no fim do segundo tempo mudou bastante o cenário e manteve o time mineiro vivo na briga. O atacante de 35 anos voltou a balançar as redes após mais de um ano, admitiu sua insatisfação, mas comemorou a volta por cima.

"Em números de gols, realmente uma temporada muito abaixo, muito abaixo. Mas nunca faltou dedicação e empenho no dia a dia, quem me acompanha sabe. Tive a felicidade de nos manter na disputa", comemorou.

Com o gol marcado, a própria torcida demonstrou confiança após o apito final, entoando cânticos como "eu acredito" e pedindo clima de guerra para a partida de volta, no próximo domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Kardec seguiu a linha e vê a final totalmente aberta. "Em uma final sofrer três gols fora de casa é uma situação bem desconfortável, mas sabemos que está totalmente aberta essa decisão. Vamos manter o foco durante a semana e seguir no passo a passo", declarou.

Ele ainda depositou sua confiança no apoio da torcida, que esgotou todos os ingressos em cerca de 5 horas de vendas. "Sabemos que a torcida vai inflamar e nos incentivar. Já tivemos jogos em situações adversas dentro do nosso estádio. Então é manter a humildade, pés no chão e trabalhar muito forte por esse título", projetou.

Com a derrota, o Atlético-MG precisa vencer o segundo jogo por três gols de diferença ou mais para ser campeão no tempo normal. Se devolver a diferença de dois gols, a decisão vai para os pênaltis.