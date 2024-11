Mídia inglesa crava saída de Edu Gaspar do cargo de diretor esportivo no Arsenal

O brasileiro Edu Gaspar está próximo de deixar o cargo de diretor esportivo do Arsenal. Na função desde o início da temporada 2019, ele foi responsável direto pelas principais contratações do clube inglês no período.

A informação de que o seu ciclo está no fim foi divulgada por jornais ingleses nesta segunda-feira. Entre os atletas que chegaram ao clube sob a gestão do dirigente estão Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Segundo o jornal "Daily Mail", as conversas para a saída do diretor estão em andamento. A decisão teria partido do próprio Edu Gaspar, causando surpresa junto à diretoria do Arsenal.

O brasileiro é considerado um dos principais dirigentes do futebol mundial. Em 2023, ele recebeu o prêmio de melhor diretor do futebol europeu no evento "Golden Boy", organizado pelo jornal italiano "Tuttosport".

Edu Gaspar iniciou a trajetória como dirigente no Corinthians, em 2012. De 2016 até 2019, atuou como coordenador técnico na seleção brasileira. Ele participou da reformulação do time nacional para a Copa do Mundo de 2018 e a Copa América de 2019.

Com um perfil atuante, o dirigente brasileiro é um forte aliado do técnico Mikel Arteta no Arsenal. Desde que assumiu o cargo de diretor esportivo no clube inglês, o Arsenal voltou a ganhar protagonismo no cenário do futebol nacional e mundial.

Como jogador, o ex-volante foi revelado pelo Corinthians, em 1998. Pelo clube paulista ele conquistou um Estadual (1999), dois Campeonatos Brasileiros (1998 e 1999) e ainda o Mundial de Clubes (2000). Ele também tem passagens pelo Arsenal e pelo Valencia.