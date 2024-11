Memphis diz estar animado para clássico com o Palmeiras: 'São batalhas que você quer vencer'

O atacante Memphis Depay está empolgado para enfrentar o Palmeiras pela primeira vez com a camisa do Corinthians. O dérbi será realizado nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador novamente deve ser titular da equipe de Ramón Díaz no duelo desta segunda. Memphis Depay prevê um "clima quente" na partida diante do rival alviverde.

"Estou animado. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer. Estou animado para ver como será, porque eu sei que, com os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos", afirmou Memphis Depay, em entrevista à Corinthians TV.

O atleta destacou a força da torcida do Corinthians em Itaquera para tentar obter um bom resultado contra o Palmeiras.

"Nós, como time, precisamos nos beneficiar disto, sentir este espírito e buscar os três pontos, porque esta é a única opção quando se joga um dérbi, especialmente em casa. Estou animado por isto", reforçou.

Memphis Depay contabiliza até o momento oito partidas pelo Corinthians. O holandês anotou dois gols e deu quatro assistências para os companheiros.

O Corinthians busca um triunfo sobre o Palmeiras nesta segunda-feira para se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro ocupa a décima quinta colocação, com 35 pontos. O Athletico-PR é o primeiro time dentro da zona da degola, com 34 pontos.

O Palmeiras, por sua vez, é o vice-líder do Brasileirão, com 61 pontos. O time alviverde está três pontos atrás do líder Botafogo.