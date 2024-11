Jorge Jesus revela que Neymar será desfalque por ao menos duas semanas após nova na coxa

Neymar entrou aos 12 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 0 do Al-Hilal sobre o Esteghlal pela Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira, mas teve que sair menos de 30 minutos depois, por conta de uma lesão na coxa direita. Na coletiva após a partida, o técnico Jorge Jesus foi questionado sobre a situação do atacante e afirmou que o brasileiro vai precisar de, ao menos, duas semanas parado.

O treinador lembrou que esta é apenas a segunda partida do atacante, após a grave lesão no joelho. "Ele voltou a participar das partidas um ano depois da lesão. Acredito que a lesão muscular do Neymar deve exigir duas semanas. Esse é o período mínimo que veremos após o exame médico", disse o treinador.

Durante a partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia, Neymar sofreu uma pancada na perna direita, em lance de falta. Em seguida ele apareceu em uma jogada de ataque, dando um pique, mas logo levou a mão à coxa e se encaminhou para a linha lateral.

Neymar conversou com a comissão técnica e com os médicos e foi substituído. Ele deixou o campo muito irritado, e jogou algumas garrafas de água no banco de reservas. Ao final da partida os companheiros de equipe do brasileiro foram ver como ele estava.