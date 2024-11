São Paulo encara Bahia, de Rogério Ceni, em briga direta pela Libertadores

Colar no G-4 ou ver adversários próximos embolar a disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Essas são as possibilidades para o São Paulo na 32ª rodada do Brasileirão, em partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta terça-feira, às 21h30.

Sexto colocado com 51 pontos, o time não vai chegar ao Flamengo (quarto, com 55) mesmo se vencer. Tampouco será superado pelo próprio Bahia (sétimo, com 46) caso perca. Entretanto, com sete jogos pela frente, esta é a única partida contra um adversário direto na briga por uma vaga na principal competição da América do Sul, o único objetivo que restou ao clube após as eliminações nas Copas, em setembro.

O time encerrou a preparação na segunda-feira pela manhã, com treinamento que precedeu a viagem a Salvador. A novidade entre os relacionados é o retorno de Bobadilla, recuperado de dores no adutor direito.

Entretanto, Luis Zubeldía não conta ainda com Wellington na lateral-esquerda, como foi contra o Criciúma. Na rodada passada, Jamal Lewis foi o titular e deve continuar no time, já que Michel Araújo permanece indisponível, em fase de transição física após lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Alisson e Patryck também não viajam, mesmo já liberados para atividades com bola. A lista de suspensos está zerada para o confronto.

O São Paulo tem a sétima melhor campanha como visitante em todo Brasileirão, com quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas (aproveitamento de 35,6%). Já no segundo turno, o desempenho fora de casa é de apenas 22,2%, com somente quatro pontos conquistados com mando do adversário.

Após o empate por 1 a 1 contra o Criciúma, Zubeldía valorizou o resultado, mesmo com futebol abaixo do esperado. "A mentalidade é ganhar, mas estamos em um momento da competição na qual é importante, sobretudo fora de casa, somar pontos."

Já o Bahia vem de derrota por 3 a 2 para o Vasco no Rio. O time comandado por Rogério Ceni chegou a ficar três gols atrás do placar antes de quase buscar um empate. Além do revés, a equipe perdeu Thaciano na partida. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e não estará disponível contra o São Paulo. Para o ataque, Ademir ou Luciano Rodríguez devem assumir a função de Thaciano, fazendo dupla com Everaldo. O volante Rezende e o atacante Biel também não serão relacionados. Ambos estão em fase de recuperação de lesões.

Assim como o São Paulo, o Bahia tem nesta partida a principal 'decisão' entre os próximos confrontos no Brasileirão. A expectativa do clube também é garantir a vaga na Libertadores. Para o meia Everton Ribeiro, o time já mostrou ser capaz de ter boas performances. "É um campeonato difícil, muito disputado, mas temos que saber que a gente tem condições, já mostramos durante o campeonato que a gente tem uma boa equipe, podemos fazer grandes jogos e conseguir os resultados que nos interessam", afirmou em entrevista coletiva no domingo.

O histórico de Rogério Ceni contra o São Paulo como treinador vai contra o técnico. Ele nunca venceu o clube pelo qual foi ídolo como goleiro, em jogos no comando de Fortaleza, Flamengo e do próprio Bahia. São dez jogos (sete derrotas e três empates). Caso o Bahia perca, dependendo de resultados paralelos, pode cair até para a 10ª posição.

CADEIRAS VAZIAS CONTRA VIOLÊNCIA

O setor Sudoeste da Arena Fonte Nova terá 384 cadeiras vazias cobertas com camisas de times brasileiros na partida. A ação faz parte da campanha Cadeiras Vazias, desenvolvida pelo Ministério do Esporte com o Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol, em parceria com CBF e Associação Nacional das Torcidas Organizadas (Anatorg).

Segundo o ministério, o número simboliza o total de vítimas em decorrência de violência no futebol entre 1988 e 2023. Familiares de vítimas estarão no jogo. Um deles será Ettore Marchiano, pai da palmeirense Gabriela Anelli, morta aos 23 anos no dia 8 de julho de 2023, próximo do Allianz Parque, em São Paulo.

Recentemente, um torcedor do Cruzeiro morreu em uma emboscada comandada por integrantes da Mancha Alvi Verde, na rodovia Fernão Dias. A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo investigam o caso, e um suspeito já foi preso e indiciado por cinco crimes.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA X SÃO PAULO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio (Bobadilla); Erick, Luciano e Lucas Moura. Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).