Corinthians afasta risco de rebaixamento após vitória sobre o Palmeiras; veja probabilidades

O Corinthians ganhou um respiro no Campeonato Brasileiro após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na noite de segunda-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time comandado por Ramón Díaz assumiu a 13ª posição na tabela, com 38 pontos e está quatro pontos à frente do Athletico-PR, time que abre a zona de rebaixamento.

Com o triunfo sobre o Palmeiras, o Corinthians diminuiu consideravelmente os riscos de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de rebaixamento do clube de Parque São Jorge é agora de 6,9%. Na rodada anterior, após o triunfo sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, o risco de queda do Corinthians era de 25,2%.

A equipe alvinegra engatou três vitórias no Brasileirão, sobre Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras. O triunfo sobre o rival alviverde representou a primeira vitória em clássicos do Corinthians nesta temporada.

A zona de rebaixamento conta atualmente com Athletico-PR (17º colocado) e Juventude (18º), ambos com 34 pontos, Cuiabá, com 28, e o lanterna Atlético-GO, com 22 e virtualmente rebaixado.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Vitória, no sábado, no Barradão. O time baiano está uma posição à frente da equipe paulista, também com 38 pontos.

Confira as probabilidades de rebaixamento segundo estatísticas da UFMG:

Atlético-GO: 99,95%

Cuiabá: 98,2%

Juventude: 63,1%

Red Bull Bragantino: 44,1%

Athletico-PR: 42%

Fluminense: 16%

Criciúma: 15,5%

Vitória: 9,9%

Corinthians: 6,9%

Grêmio: 3,9%

Atlético-MG: 0,44%

Vasco: 0,019%

Cruzeiro: 0,013%