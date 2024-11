Djokovic desiste por lesão e ATP Finals define lista de classificados

Novak Djokovic surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar que não disputará o ATP Finals, torneio que encerra a temporada e para o qual estava perto da classificação. O tenista sérvio alegou um problema físico para desistir da briga pela vaga. Com a desistência do ex-número 1 do mundo, a organização da competição fechou sua lista de classificados.

"É uma grande honra se classificar para o ATP Finals, de Turim. Eu estava realmente ansioso para estar lá, mas, devido a uma lesão, eu não vou jogar na semana que vem. Peço desculpas para aqueles que planejavam me ver lá. Desejo a todos os tenistas um grande torneio. Vejo vocês em breve!", declarou o sérvio, em suas redes sociais.

Djokovic era um dos quatro candidatos às últimas três vagas do torneio, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Também estavam na disputa o norueguês Casper Ruud, o australiano Alex de Minaur e o russo Andrey Rublev, que agora estão todos classificados para a competição, que será disputada em Turim neste ano, entre os dias 10 e 17 de novembro.

Djokovic, que não deu detalhes sobre seu problema físico, é o atual bicampeão do torneio que encerra o ano. Sem competir nesta temporada, perderá pontos preciosos e deve sofrer uma queda no ranking da ATP nesta reta final do ano. O sérvio é o recordista de troféus do ATP Finals, com sete conquistas.

Com a decisão do ex-líder do ranking, Ruud, De Minaur e Rublev vão se juntar ao italiano Jannik Sinner, ao alemão Alexander Zverev, ao espanhol Carlos Alcaraz, ao russo Daniil Medvedev e ao americano Taylor Fritz.