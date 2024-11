MotoGP decide sediar etapa final da temporada em Barcelona após inundações em Valência

A organização da MotoGP decidiu realizar a última etapa da temporada em Barcelona, após cancelar a disputa que seria realizada em Valência em razão das inundações que causaram uma tragédia na cidade espanhola. A etapa final, que decidirá o campeonato, será disputada entre os dias 15 e 17 deste mês.

Inicialmente, a temporada seria finalizada em Valência, mas a corrida foi cancelada na semana passada em razão das inundações que deixaram 217 mortos, na maior enchente na Espanha nas últimas décadas. Desde a decisão pelo cancelamento, a MotoGP não havia se manifestado sobre onde terminaria a competição.

"O MotoGP agora pode confirmar que o fechamento das cortinas será realizado em Barcelona. Retornaremos ao Circuito de Barcelona-Catalunha, onde o Campeonato Mundial será decidido, nas datas originais do final da temporada: de 15 a 17 de novembro. O Grande Prêmio será realizado em solidariedade à comunidade de Valência", informou a direção da categoria.

A MotoGP informou que a decisão era a mais adequada em razão da proximidade entre as duas cidades, distantes cerca de 350 quilômetros uma da outra. "A pista é a opção mais fácil para os fãs que já estavam planejando comparecer ao final da temporada. A localização e o circuito também são a escolha mais eficiente, fornecendo uma alternativa quase perfeita do ponto de vista logístico."

A organização do campeonato prometeu referências e homenagens a Valência em razão das enchentes. "Em vez de correr em Valência, a MotoGP correrá por Valência. Para todos os afetados e para toda a comunidade."

O campeonato será decidido na etapa final. São dois os candidatos ao título: o espanhol Jorge Martín, da Pramac, e o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati. Martín vive situação mais favorável, com 485 pontos, e é o favorito. Bagnaia, atual bicampeão mundial, soma 461. O líder do campeonato poderá confirmar o título ainda no sábado, na corrida sprint.