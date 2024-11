Técnico da Argentina anuncia lista para as Eliminatórias com Messi e Almada

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta terça-feira a relação de jogadores da seleção argentina visando a disputa dos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, marcados para o mês de novembro. Recuperado de lesão, Messi encabeça a convocação. Em grande fase no Botafogo, o meia Thiago Almada também foi chamado.

Único representante do futebol brasileiro, Almada esteve presente na última convocação e agradou. Ele atuou nos confrontos diante da Venezuela e da Bolívia. Ele, inclusive, deixou a sua marca nos 6 a 0 sobre os bolivianos.

Outra novidade é o retorno do goleiro Dibu Martínez. Ele esteve ausente na última convocação por ter de cumprir uma suspensão de duas partidas após um incidente com um cinegrafista da Colômbia.

Após a partida em que os argentinos foram derrotados pelos colombianos por 2 a 1, em Barranquilla, o polêmico arqueiro atingiu a câmera do repórter cinematográfico e acabou punido.

Líder isolada das Eliminatórias, a Argentina contabiliza 22 pontos. Nesta rodada, a equipe do técnico Lionel Scaloni visita o Paraguai, em Assunção, no dia 14 deste mês. Cinco dias depois, os argentinos completam a agenda recebendo o Peru no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.