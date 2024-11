Milan tem atuação mágica no Bernabéu e derrota Real Madrid pela Liga dos Campeões

No jogo mais esperado da rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões, o Milan ofuscou o brilho do elenco merengue e emplacou uma vitória contundente de 3 a 1 sobre o poderoso Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. O resultado evidencia a fase irregular da equipe espanhola que chega ao seu quarto jogo com aproveitamento de apenas 50% (duas vitórias e duas derrotas). Com seis pontos, o conjunto espanhol é o 17º colocado.

Preterido na entrega do Bola de Ouro, quando ficou atrás do vencedor Rodri, do Manchester City, Vini Jr até que fez a sua parte. Marcou um gol de pênalti, chamou a torcida para empurrar o time e ainda recebeu um cartão amarelo. No entanto, seu esforço não foi suficiente para impedir o revés.

Já o Milan, que busca uma campanha de recuperação na Liga dos Campeões (ocupa o 18º posto), surpreendeu pela personalidade com que encarou o time espanhol fora de casa. O resultado leva o time italiano aos seis pontos no torneio.

O Real Madrid volta a campo pela competição somente no final deste mês. No dia 27, o gigante espanhol viaja até a Inglaterra para desafiar o Liverpool. Um dia antes, o Milan visita o Slovan Bratislava, da Eslováquia.

O clássico entre espanhóis e italianos contou com um primeiro tempo eletrizante. Por jogar em casa, o Real Madrid logo tomou a iniciativa, adiantou as linhas e quase abriu o placar com Mbappé em apenas dois minutos de disputa. No entanto, quem se mostrou efetivo no confronto foi a equipe visitante.

Em cobrança de escanteio pela esquerda, Thiaw superou a marcação na pequena área e testou firme para estufar a rede e calar o estádio Santiago Bernabéu com apenas 11 minutos.

A vantagem italiana tornou a partida franca e cada time apresentou suas armas. Enquanto o Real Madrid tinha Bellingham e Modric na armação de jogadas para a velocidade de Mbappé e Vini Jr, Rafael Leão era o homem mais perigoso da equipe de Milão.

A postura ofensiva das duas equipes proporcionou espaços para os atacantes evoluírem. E num passe de Bellingham, Vini Jr fez a diferença. Ao receber na área, ele foi derrubado e o juiz marcou pênalti. Com a categoria de um candidato ao prêmio Bola de Ouro, o atleta revelado pelo Flamengo esperou o goleiro Maignan se jogar no canto direito para chutar com estilo no meio do gol: 1 a 1 aos 22 minutos.

A partida seguiu a grandeza digna de dois gigantes da Europa. Com seguidas chances de gols para os dois lados, foi o Milan quem voltou a movimentar o marcador. Destaque do time rubro-negro, Rafael Leão achou espaço para um chute seco e no canto. Lunin fez a defesa parcial e Morata, oportunista, anotou o segundo do Milan, aos 38.

E ainda teve mais. Mbappé, em lançamento de Militão, engatou a quinta marcha e obrigou Maignan a operar um milagre antes do intervalo em chute cruzado. Apesar de apertar o ritmo no fim da primeira etapa, foram os italianos que levaram a vantagem de 2 a 1 para o vestiário.

O segundo tempo manteve o roteiro da etapa inicial, mas foi o Milan quem voltou mais "aceso" na partida. Diante de uma marcação passiva, a equipe rubro-negra perdeu duas chances incríveis: primeiro em cabeçada de Rafael Leão, e depois em chute errado de Theo Hernández na pequena área.

Diante da apatia da equipe merengue, Vini Jr recorreu à torcida para "acordar" os companheiros. Gesticulando do gramado, ele pediu o apoio das arquibancadas para transformar o Bernabéu em um caldeirão.

Sem conseguir se impor diante dos italianos, o Real Madri até teve mais posse de bola, mas não foi efetivo. Rüdiger ainda diminuiu no final, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, o Milan garantiu os três pontos e garantiu uma vitória emblemática fora de casa.

LIVERPOOL MANTÉM 100% DE APROVEITAMENTO COM GOLEADA

Quatro jogos e quatro vitórias. Essa tem sido a rotina do Liverpool neste novo formato da Liga dos Campeões. Em jogo válido pela quarta rodada do torneio, a equipe do técnico Arne Slot definiu o triunfo de 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen com quatro gols no segundo tempo.

Luis Díaz, aos 15, abriu o placar ao encobrir o goleiro após passe de Jones. Quatro minutos depois, os ingleses aumentaram com Gakpo completando um cruzamento do egípcio Salah.

No fim da partida, Díaz fez a diferença. Ele completou o hat-trick marcando duas vezes no fim do confronto estabelecendo a vitória por quatro gols de vantagem sobre os alemães.

O triunfo deixa o time vermelho com 12 pontos no topo da tabela. O bom começo já credencia o Liverpool a sonhar com uma das vagas á próxima fase da competição de clubes da Europa.

SPORTING SURPREENDE MANCHESTER CITY E FAZ 4 A 1 DE VIRADA

Atuando como franco atirador mesmo diante de sua torcida, o Sporting não deu bola para o status do rival e, de virada, conseguiu uma importante vitória de 4 a 1 sobre o Manchester City, nesta terça-feira. A goleada coloca o time português como vice-líder a Liga dos campeões com dez pontos.

Franco favorito para o confronto, o time do técnico Pep Guardiola deu a impressão de que cumpriria a missão de voltar com os três pontos de Portugal ao inaugurar o marcador logo aos três minutos.

Em um erro na saída de bola, Folden ganhou o lance, avançou contra a defesa adversária e mandou uma bomba para colocar os ingleses em vantagem. No entanto, o empate veio ainda no primeiro tempo. Gyökeres foi lançado, venceu a marcação e chutou para fazer 1 a 1 aos 37 minutos.

A vitória portuguesa foi definida em um intervalo de dois minutos na volta do intervalo. Maxi Araújo tabelou com Pedro Gonçalves e chutou para virar a partida. Quase na sequência, Gvardiol fez pênalti em Trincão. O centroavante Gyökeres bateu firme e fez 3 a 1 aos três minutos. Com um novo pênalti a favor, os portugueses transformaram a vitória em goleada. O mesmo camisa nove chutou no canto e determinou o placar de 4 a 1.

RODADA

Nos outros jogos da rodada, o Lille ficou no empate de 1 a 1 com a Juventus. O Celtic bateu o RB Leipzig por 3 a 1 enquanto o Borussia Dortmund venceu o Sturm Graz por 1 a 0. Pelo mesmo placar, o Monaco superou o Bologna. Mais cedo, o PSV aplicou 4 a 0 no Girona enquanto o Dínamo Zagreb fez 4 a 1 no Slovan Bratislava.