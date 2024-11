Mirassol goleia o Coritiba, vence a quarta seguida e se aproxima do acesso na Série A

O Mirassol vai ficando cada vez mais perto do acesso inédito para a elite do futebol brasileiro. Embalado, o time do interior paulista venceu a quarta seguida nesta terça-feira, ao golear o Coritiba por 4 a 1, no Estádio Campos Maia, no duelo que marcou o encerramento da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em ascensão, o time foi campeão da Série C em 2022, brigou na temporada passada pelo acesso e desta vez caminha a passos largos para a Série A. Com gols de Fernandinho, Dellatorre, Júnior Brumado, contra, e Luiz Otávio, o Mirassol chegou a 62 pontos, subindo para o terceiro lugar e abrindo cinco pontos do Ceará, quinto colocado, faltando nove pontos em disputa.

Já o Coritiba, que ainda tinha chances matemáticas de acesso, se despede de vez da luta pelo G-4, caindo para o 10º lugar, com 50 pontos. Jamerson foi o autor do gol do time paranaense.

O Mirassol começou a partida no ataque. Aproveitando o campo molhado, os donos da casa ocupavam o campo de ataque, tinha o domínio da posse de bola, mas pecava no posicionamento, com alguns impedimentos. O jeito foi arriscar de longe. Fernandinho recebeu na entrada da área e acertou belo chute para abrir o placar, aos 23 minutos.

Logo depois, aos 28, após revisão no VAR, Vini Paulista acabou expulso, deixando o Coritiba com um a menos em campo. Com a vantagem numérica, o time paulista aproveitou para ampliar o placar. Em boa trama ofensiva, Gabriel cruzou para o artilheiro Dellatorre desviar para as redes, aos 36. Os visitantes esboçaram uma reação na reta final, com Jamerson descontando o marcador, em um golaço da intermediária, aos 45.

Na segunda etapa, o Mirassol não quis dar margem para erro e com um minuto, fez o terceiro. Após cobrança de escanteio, Júnior Brumado tentou cortar, mas acabou cabeceando contra o próprio patrimônio. O gol contra abriu caminho para o time da casa fazer o resultado. Em nova cobrança de escanteio, Dellatorre parou no goleiro Pedro Morisco e Luiz Otávio pegou o rebote, aos seis, para fazer o quarto.

Com a goleada, o Mirassol começou a diminuir a intensidade e deixou a bola com o Coritiba que tentou a reação, mas Muralha apareceu bem em chute de Figueiredo. Mesmo sem ter a posse, o time paulista chegou a marcar o quinto, com João Victor, mas o tento foi anulado por impedimento. Na reta final, no embalo do 'olé' das arquibancadas, o time voltou a ter o controle da partida e trocou passes à espera do fim da partida.

Na próxima rodada, o Mirassol visita o Avaí, no estádio da Ressacada, no sábado, às 17h, em Florianópolis (SC). Já o Coritiba recebe o Santos, na segunda-feira, às 21h, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 4 X 1 CORITIBA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio, João Victor e Zeca (Alex Silva); Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Rodrigo Andrade) (Bruno Matias); Negueba, Dellatorre (Léo Gamalho) e Fernandinho. Técnico: Mozart.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Vini Paulista, Zé Gabriel e Josué (Geovane Meurer); Lucas Ronier, Júnior Brumado (Robson) e Matheus Frizzo (Figueiredo). Técnico: Jorginho.

GOLS - Fernandinho, aos 23, Dellatorre, aos 36, Jamerson, aos 45 minutos do primeiro tempo. Júnior Brumado (contra), com um minuto, Luiz Otávio, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Danielzinho (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO - Vini Paulista (Coritiba).

ÁRBITRO - Denis da Silva Serafim (AL).

RENDA - R$ 59.300,00.

PÚBLICO - 3.539 torcedores.

LOCAL - Estádio Municipal Campos Maia, em Mirassol (SP).