Augusto Melo diz que situação de Hugo Souza está 'resolvida' e acusa Flamengo de 'jogo sujo'

Em entrevista à TV Corinthians nesta terça-feira, o presidente do clube, Augusto Melo, teceu duras críticas ao Flamengo por conta dos entraves nas negociações pelo goleiro Hugo Souza. Para o mandatário o clube carioca quer "conturbar o ambiente" e faz "jogo sujo". Melo ainda afirmou que a contratação do goleiro é "questão de horas".

"A gente sabe o clube em que condições a gente pegou, mas eu como presidente não posso mais olhar para trás, cabe a nós trabalharmos para tirar o Corinthians dessa situação. Então é "Ah, contra o Flamengo", lá o Flamengo falava algumas coisas. Eles falam isso pra conturbar o ambiente. Isso é jogo sujo, jogo sei lá, entre eles. E a gente muito tranquilo, está tudo sob controle, tem contrato. Já tem tudo, está tudo tranquilo", disse o presidente.

Melo foi enfático ao dizer que o Hugo vai ser goleiro do Corinthians de forma definitiva. "Está tudo resolvido, Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Isso está dentro do nosso cronograma. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo", explicou.

Até o momento Hugo Souza pertence ao Flamengo e está emprestado ao clube paulista. O Corinthians, inclusive, teve que pagar três vezes a multa de R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão, para usar o goleiro nas partidas contra o o clube carioca.

O Corinthians tentou exercer a opção de compra de Hugo Souza antes da terceira partida contra o Flamengo, para evitar o pagamento da multa. O clube alvinegro ofereceu como garantia uma das patrocinadoras, a Brax. O clube carioca, porém, não aceitou esta situação, o que fez com que o Corinthians tivesse que pagar os R$ 500 mil.

Os clubes tentam chegar a novo acordo para que a transferência seja concluída e Hugo Souza passe a ser jogador do Corinthians de forma definitiva.