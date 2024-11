Gabriel Bortoleto é confirmado na Sauber-Audi, e Brasil volta ao grid após 7 anos

Gabriel Bortoleto está confirmado como piloto titular da Sauber-Audi na Fórmula 1. O brasileiro integrará o time suíço a partir da próxima temporada. Desde 2017 o País não tinha um representante titular no grid. Bortoleto é o atual campeão da Fórmula 3 e lidera o campeonato da Fórmula 2.

Em 2025, Bortoleto fará dupla com o experiente piloto alemão Nico Hülkenberg. A Sauber, sua nova equipe, vai mal no campeonato nesta temporada e ainda não pontuou. No entanto, uma parceria com a Audi, que será efetivava em 2026, promete elevar o patamar da equipe suíça.

"Este é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo, se não de todos os esportes. Juntar-se a uma equipe que combina a rica história do automobilismo da Sauber e da Audi é uma verdadeira honra. Além de ser simplesmente membro da equipe, pretendo crescer com este ambicioso projeto e alcançar o auge do automobilismo. Estou extremamente grato pela oportunidade que a equipe me deu e pela oportunidade de trabalhar ao lado de um piloto experiente como o Nico. Ambos os programas (Sauber e Audi) têm um histórico comprovado de incentivo a jovens talentos e estou confiante de que juntos escreveremos a nossa própria história de sucesso", afirmou Bortoleto.

O paulista de 20 anos ainda tem mais duas provas na Fórmula 2 junto à equipe Invicta Racing. Em 30 de novembro e 1º de dezembro, o campeonato estará em Lusail, no Catar, e, na semana seguinte, parte para Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Bortoleto tem 4,5 pontos de vantagem para o vice-líder, o francês Isack Hadjar, e venceu duas provas no ano: em Spielberg, na Áustria, e em Monza, na Itália.

"O Gabriel já demonstrou nas categorias inferiores que tem tudo para ser um piloto vencedor. Estamos muito satisfeitos por ele se tornar membro da equipe Sauber e Audi. Juntamente com Gabriel, estamos numa jornada rumo ao sucesso e evoluiremos para uma força unificada para moldar uma nova era para a Audi no automobilismo. Nico e Gabriel representam a combinação ideal de experiência e juventude, posicionando-nos fortemente para o futuro", disse o COO da Sauber, Mattia Binotto.

A vaga na Sauber era a última restante oficialmente. O principal concorrente do brasileiro era o finlandês Valtteri Bottas, que atualmente faz parte da equipe suíça ao lado do chinês Guanyu Zhou. No entanto, foi decidido pela escuderia fazer uma mudança total em sua dupla de pilotos para a próxima temporada.

"Liderado por Mattia, o projeto de Fórmula 1 da Audi está fazendo grandes progressos em muitas áreas. A contratação do segundo piloto é outro marco. Atualmente estamos testemunhando uma mudança geracional na Fórmula 1, com jovens pilotos causando impacto imediato. Ao contratar Gabriel Bortoleto, garantimos um desses grandes talentos. Sua assinatura ressalta a estratégia de longo prazo e o compromisso da Audi com a Fórmula 1", aponta Gernot Döllner, presidente do conselho da Sauber-Audi.

Em 2026, a Fórmula 1 fará uma importante mudança no regulamento de motores, o que despertou o interesse de grandes marcas, uma delas a Audi, que adquiriu participação na Sauber e assumirá totalmente a equipe ao término da próxima temporada.

A última vez que o Brasil teve um piloto titular no grid da Fórmula 1 foi em 2017, com Felipe Massa, na Williams. Desde então, a participação de pilotos brasileiros na categoria se restringiu a duas corridas de Pietro Fittipaldi, a bordo da Haas, em 2020. O País também conta com um reserva na Aston Martin, Felipe Drugovich. O paranaense esteve próximo de um acerto com a Williams visando a atual temporada, sem sucesso.