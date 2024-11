Botafogo amplia vantagem sobre o Palmeiras e aumenta chances de título; veja probabilidades

O Botafogo deu um passo importante na luta pelo título do Campeonato Brasileiro ao vencer o clássico com o Vasco por 3 a 0, na noite de terça-feira, no estádio Engenhão. O clube carioca chegou aos 67 pontos, abrindo vantagem na liderança da competição.

A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge tem seis pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras. Na segunda-feira, o time alviverde perdeu o clássico para o Corinthians, fora de casa, por 2 a 0, e perdeu a chance de se manter na cola do líder da tabela.

O Botafogo aumentou as probabilidades de conquistar o título do Campeonato Brasileiro com os resultados da rodada. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo tem agora 85,3% de chances de levantar o troféu.

O vice-líder Palmeiras possui 10,6% de chances de conquista. Já o terceiro colocado Fortaleza tem uma probabilidade de 3,6%. Na rodada anterior, de acordo com a UFMG, o Botafogo detinha 67% de chances de ganhar a taça. O Palmeiras tinha 28,4% e o Fortaleza, 2,8%.

Flamengo, Internacional e São Paulo são as outras equipes que ainda possuem chances matemáticas de conquistar o Brasileirão nesta temporada.

Na próxima rodada da competição, o Botafogo encara o Cuiabá, no sábado, no Engenhão. Na sexta-feira, o Palmeiras recebe o Grêmio, no Allianz Parque.

Confira as probabilidades de título, segundo a UFMG:

Botafogo - 85,3%

Palmeiras - 10,6%

Fortaleza - 3,6%

Flamengo - 0,25%

Internacional - 0,22%

São Paulo - 0,10%