Zheng arrasa Paolini e avança no WTA Finals; já classificada, Sabalenka perde de Rybakina

A chinesa Zheng Qinwen é a segunda classificada no Grupo roxo do WTA Finals. Ela se garantiu na semifinal ao superar com maestria a italiana Jasmine Paolini, nesta quarta-feira, em Riad. Dando show nos serviços, a 7ª colocada do ranking avançou com duplo 6/1 em apenas 68 minutos.

Com a líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, garantida na primeira colocação, Paolini e Zheng, as estreantes no WTA Finals, prometiam uma grande batalha pela segunda vaga da chave. Mas a chinesa não deu chances para a italiana e se garantiu possivelmente para encarar Coco Gauff na semifinal.

Zheng começou com tudo e, depois do 1 a 1, emplacou cinco pontos seguidos para fechar em sua terceira quebra na parcial. O saque forte foi seu diferencial, com incríveis 12 aces a zero na partida.

Com a italiana irreconhecível em quadra, a chinesa repetiu a dose no segundo set, também enfileirando cinco pontos em sequência para celebrar a quarta vitória seguida no confronto. Ela jamais perdeu da quarta do mundo.

"Finalmente sinto que meu saque começou a ser um pouco mais consistente", comemorou Zheng após o jogo. "Lembro que, em 2022, meu saque também era bem forte. Não sei por que de repente em 2023 ele começou a cair. Neste torneio e no resto deste semestre é a primeira vez que sinto que o saque começou a voltar."

Paolini admitiu que não se adaptou ao serviço da oponente. "Ela começou a sacar cada vez melhor e é difícil ler o saque dela", reconheceu. "É difícil esquecer essa partida porque eu estava muito nervosa. Não consegui encontrar uma solução para jogar contra ela. Foi um dia difícil."

Já garantida na primeira colocação e com a rival Iga Swiatek possivelmente em seu caminho na semifinal, Sabalenka alternou altos e baixos diante da eliminada Elena Rybakina e acabou derrotada por 2 a 1 em seu terceiro jogo no WTA Finals.

A tenista do Casaquistão fez 6 a 4 no primeiro set e permitiu o empate, com 6 a 3 para a belarussa logo a seguir. No set decisivo, nada deu certo para Sabalenka, que viu a adversária fechar em 6/1 após bola na rede.

TROCA ADVERSÁRIA

Swiatek definirá seu futuro na competição nesta quinta-feira diante de uma suplente. A norte-americana Jessica Pegula desistiu da competição após o agravamento de uma lesão e a polonesa terá pela frente a russa Daria Kasatkina, 9ª do mundo.

Depois de ser superada por Coco Gauff, o número dois do mundo tem de ganhar da russa e torcer para Gauff não ser derrotada pela croata Barbora Krejcikova para avançar à semifinal do ATP Finals pelo terceiro ano seguido - é a atual campeã.

"Estou lutando contra uma pequena lesão", disse Pegula, ao justificar sua desistência em Riad. "E por alguma razão, ela realmente piorou esta semana. Não sei bem por quê. Poucos dias antes do treino, me senti muito, muito bem, mas começou a piorar logo antes da minha primeira partida, e simplesmente sinto que não estou me sentindo confortável para me movimentar na quadra", lamentou.