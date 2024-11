Rebeca Andrade será 'embaixadora' dos Jogos da Juventude: 'Ansiosa para encontrar a garotada'

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira que Rebeca Andrade, maior ginasta da história do País e dona de quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, será 'embaixadora' nos Jogos da Juventude, que serão disputados em João Pessoa, na Paraíba.

Exemplo de persistência e fonte de inspiração para quem começa nos esportes, sobretudo na ginástica artística, Rebeca Andrade passará suas lições e ensinamentos aos jovens ginastas no dia 18 de novembro, quando ocorre a estreia da modalidade nos Jogos da Juventude.

A competição reúne atletas entre 15 e 17 anos que ainda começam suas carreiras. Na ginástica, ainda há jovens de 14 anos e Rebeca - somou quatro medalhas em Paris-2024 - é uma grande estrela e espelho para esses atletas mirins que também sonham em brilhar representando o nome do Brasil.

"Estou bem ansiosa para encontrar essa garotada, para celebrar esse momento que é tão importante e especial. E não só para eles, mas para mim também", disse a ginasta. "Esses meninos e meninas são o futuro do nosso esporte, podem estar representando o nosso país em Mundiais, Jogos Olímpicos da Juventude, Pan-Americanos, Olimpíadas nos próximos anos. Que eles aproveitem muito todas as oportunidades, todos os momentos, porque é parte do aprendizado e parte do processo para quem tem o sonho de ser atleta", ressaltou Rebeca.

"Para o COB é uma honra imensa contar com a presença de Rebeca Andrade como embaixadora dos Jogos da Juventude 2024. Seu desempenho histórico nos Jogos Olímpicos de Paris ainda está vivo na memória de todos os brasileiros e, certamente, é inspiração para os mais de 4 mil jovens participantes da competição", afirmou Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.

"Ela é um modelo de dentro e fora dos ginásios, uma referência de sucesso. Ter a maior medalhista olímpica do nosso país na história compartilhando suas experiências aos mais jovens será um privilégio e abrilhantará ainda mais o evento em João Pessoa", completou o dirigente.

Rebeca Andrade sabe do seu papel como estrela nacional e revela o que espera transmitir para os jovens atletas em João Pessoa. "Acho que é inspirar, servir de espelho para que tantos meninos e meninas sigam sonhando, vendo que tudo é possível", disse, lembrando de quando começou.

"Eu já tive a idade deles, também sonhava, sonhava em ser uma ginasta, me espelhava na Daiane (dos Santos), tinha meus objetivos, e nunca deixei que alguém me fizesse desistir. Os Jogos da Juventude são como uma mini Olimpíadas, só que aqui no nosso país, uma experiência incrível que vai fazer eles crescerem muito como atletas e mostrarem seus talentos."

A ginasta já tem a mensagem a ser transmitida para os jovens. "Que acreditem, que sejam resilientes porque os obstáculos vão aparecer, sempre vão aparecer pedras no caminho, mas que é preciso ter foco para estarmos cada vez mais fortes. Sonhar não custa nada, mas sonho é uma conquista. É preciso ter muita dedicação e vontade para fazer esse sonho de tornar realidade."