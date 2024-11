Com reservas, Atlético-MG é superado em Goiânia pelo lanterna Atlético-GO

Com a cabeça na Copa do Brasil, competição na qual está em desvantagem por 3 a 1 na final diante do Flamengo, o técnico Gabriel Milito rodou novamente o elenco do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. No encerramento da 32ª rodada, o time mineiro encontrou dificuldade no entrosamento e com gol no fim, acabou superado pelo lanterna Atlético-GO, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Com a derrota, o Atlético-MG permanece em 10º lugar, com 41 pontos. O time tem como planejamento as conquistas da Copa do Brasil e Libertadores, campeonatos nos quais é finalista. Os mineiros decidem o título da Copa do Brasil neste domingo, na Arena MRV, às 16h. Já a Libertadores está marcada para o dia 30, na Argentina, em jogo único contra o Botafogo. Já o Atlético-GO, mesmo virtualmente rebaixado, chegou aos 25 pontos, mas permanece na última posição da tabela.

Com os reservas, o Atlético-MG não conseguiu ter entrosamento e errava passes em demasia. A melhor chance saiu em chute de Vargas, mas o chileno estava em posição irregular. Além disso, o time chegava atrasado nas jogadas, o que resultou no amarelo para Paulo Victor, que, temendo uma expulsão, foi substituído aos 30 minutos.

Lanterna, o Atlético-GO também pecava nas construções das jogadas, com muitos erros técnicos. O time goiano só foi levar perigo na reta final, em cabeceio de Luiz Fernando, defendido por Delfim. No fim, o duelo pouco inspirado foi para o intervalo sem grandes emoções e com o placar zerado.

A qualidade técnica voltou melhor na segunda etapa. O Atlético-MG trocava melhor os passes e já encontrava espaços na defesa adversária. Guilherme Arana e Bruno Fuchs obrigaram Ronaldo a fazer boas intervenções, enquanto Deyverson e Rubens assustaram em chutes da entrada da área.

Na defesa, o time mineiro era mais compacto e não dava espaço para os goianos chegarem perto da meta defendida por Delfim. Na reta final, quando o empate parecia ser o resultado final, Janderson recebeu em velocidade, bateu na saída de Delfim para dar a vitória ao Atlético-GO, aos 44 minutos.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta a atuar somente na próxima quarta-feira, às 20h, no confronto contra o Flamengo, no Maracanã, desta vez pela 33ª rodada. Já o Atlético-GO atua no sábado, às 19h, contra o Red Bull Bragantino, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Luiz Felipe, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Baralhas, Luiz Fernando, Alejo Cruz (Janderson) e Lacava (Shaylon); Derek (Hurtado). Técnico: Anderson Gomes.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Saravia, Igor Rabello, Bruno Fuchs e Rubens (Guilherme Arana); Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio), Bernard (Palacios) e Alisson; Vargas (Zaracho) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

GOL - Janderson, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maguinho e Gonzalo Freitas (Atlético-GO); Paulo Vitor e Otávio (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).