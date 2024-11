Jogador do Barcelona leva 10 pontos no rosto após choque na Liga dos Campeões

O zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, sofreu uma séria lesão no rosto na partida contra o Estrela Vermelha, na quarta-feira, em duelo válido pela Liga dos Campeões. O time espanhol goleou por 5 a 2 e ocupa o sexto lugar da tabela.

Cubarsí foi atingido no rosto após chute do atacante Spajic, do Estrela Vermelha. O atleta do Barcelona acabou substituído. Depois do jogo, Pau Cubarsí levou 10 pontos na face. Nas redes sociais, o Barcelona publicou imagens do rosto machucado de Cubarsí, ainda com sangue.

Em primeiro plano, a imagem destaca os pontos levados pelo atleta no rosto. Na postagem, o clube valorizou o esforço do zagueiro. "Tudo pelo clube", escreveu o Barcelona em sua conta oficial no X, antigo Twitter.

O lance da lesão ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo. Depois de cruzamento na área, Pau Cubarsí tentou afastar a bola de cabeça, quando foi atingido pelo pé de Spajic, do Estrela Vermelha.