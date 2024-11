Deschamps volta a deixar Mbappé fora da lista de convocados da seleção francesa

Pela segunda vez consecutiva, o técnico Didier Deschamps anunciou a lista de convocados da seleção da França sem a presença de Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid, apesar de apresentar boas condições físicas, não foi incluído na relação de jogadores para as partidas contra Israel e Itália, pela Liga das Nações da Uefa.

Trata-se da segunda vez seguida que o jogador não aparece na lista do treinador. Na primeira, em outubro, Mbappé se recuperava de um problema muscular na coxa esquerda. Durante aquela Data Fifa, o atacante foi alvo de duas polêmicas. A primeira é que foi flagrado numa casa noturna na Suécia. Dias depois surgiu uma denúncia de agressão sexual, de acordo com a imprensa sueca - ele nega a acusação.

"É minha responsabilidade tomar decisões. Acho que é melhor assim", disse Deschamps, evasivo. Questionado sobre o motivo da ausência de Mbappé, ele afirmou não ter relação direta com a denúncia recente. "Não vou entrar neste assunto. O que posso dizer são essas duas coisas. Uma é que Kylian queria ser convocado. E duas: não foram os problemas extracampo que entraram na decisão, já que a presunção de inocência existe e deve existir. Esta foi uma decisão específica para esta convocação."

A ausência do atacante na lista coincide com críticas de ex-jogadores e comentaristas sobre a postura de Mbappé na seleção. E também com fracas apresentações do jogador no Real Madrid, apesar de ter sido a grande contratação da última janela de transferências no futebol europeu.

No fim do mês passado, Mbappé teve desempenho discreto na dura goleada que o Real sofreu para o arquirrival, por 4 a 0, em clássico válido pelo Campeonato Espanhol. Nesta semana, o mesmo aconteceu na derrota para o Milan, por 3 a 1, pela Liga dos Campeões. Pela França, ele não balança as redes desde junho.

Atual vice-campeã mundial, a França enfrentará Israel no dia 14 deste mês, no Stade de France, diante de sua torcida. Três dias depois, o adversário será a Itália no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.