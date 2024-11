SAF da Portuguesa é apresentada e investimento pode ultrapassar marca de R$ 1 bilhão

A proposta de transformação da Portuguesa em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi apresentada à torcida na noite desta quarta-feira, e o que foi mostrado na reunião empolgou o torcedor lusitano. Com investimentos estimados em R$ 1 bilhão e um projeto de reconstrução do clube, os fãs da Lusa fizeram grande festa durante a apresentação.

A possível SAF da Portuguesa será formada por três empresas parceiras. A Tauá Partners será responsável pela gestão, a XP Investimentos fará o investimento financeiro e a Revee cuidará do Canindé. O objetivo do clube é fazer ajustes e preparar toda a documentação necessária para que a votação ocorra já na semana que vem.

A proposta do grupo será por 80% das ações da Portuguesa, mas o valor colocado no clube irá muito além da montagem do elenco. Dentre as promessas estão a quitação dos mais de R$ 450 milhões em dívidas, uma grande reforma no Canindé, incluindo clube social e construção de uma arena multiuso no lugar do estádio por R$ 500 milhões, além de mais de R$ 260 milhões pelos próximos cinco anos destinados ao time, sendo R$ 30 milhões já para a próxima temporada.

Na exposição, os empresários André Berenguer e Alexandre Bourgeois detalharam que o dinheiro destinado ao futebol previsto para as próximas temporadas não será apenas para a contratação de atletas, com os valores englobando melhorias no CT, investimento na base e também no futebol feminino.

Com a Lusa atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro, a SAF projeta uma rápida ascensão no cenário nacional. O grupo afirmou que o objetivo é obter acessos seguidos para que a Portuguesa esteja na Série A em 2029, com plano também de chegar à semifinal do Estadual e às quartas de final da Copa do Brasil nos próximos anos.

A Tauá, a XP e a Revee querem que a votação e a eventual aprovação aconteçam ainda neste mês, para que o grupo assuma o comando do clube o quanto antes, para já poder dar início à montagem do elenco que disputará o Paulistão de 2025.

TORCEDORES DA PORTUGUESA VÃO À LOUCURA

Vídeos da torcida da Portuguesa presente na reunião correram pelas redes sociais nesta quinta-feira. Os vídeos mostram pessoas bastante emocionadas com a proposta e as projeções feitas para o futuro da Portuguesa. Os presentes diversas vezes entoaram cânticos em apoio à proposta feita pelo grupo, chegando a dizer frases como "se a SAF não rolar, o pau vai quebrar", ou "vamos todos cantar em frente, para tirar a nossa Lusa dessa gente".

Com o final da atual temporada, vivendo a expectativa da chegada da SAF, a Portuguesa disputará o Paulistão e a Série D do ano que vem, tendo inclusive, a esperança de conseguir uma vaga na Copa do Brasil.