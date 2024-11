Torcedor morre durante partida entre Bayern de Munique e Benfica pela Liga dos Campeões

A vitória do Bayern de Munique de 1 a 0 sobre o Benfica nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, foi ofuscada por uma tragédia. Durante a partida, um torcedor do clube alemão passou mal nas arquibancadas, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

O fã estava no setor Sul da arena e, após se sentir mal, foi atendido às pressas e retirado do local. De acordo com a imprensa alemã, houve tentativa de ressuscitá-lo ainda no estádio.

O Bayern de Munique noticiou o fato em seu site oficial e lamentou a perda. "Cerca de uma hora após o término da partida, o clube recebeu a triste notícia de que o torcedor havia falecido a caminho do hospital. O FC Bayern está de luto ao lado de seus familiares", diz trecho da postagem.

Após o torcedor ter sido retirado do estádio para ser socorrido na unidade hospitalar mais próxima, a torcida presente naquele setor parou de cantar. Em solidariedade, o clube também reduziu a cobertura da partida nas redes sociais.

Em meio à tragédia, o Bayern fez a sua parte em campo ao derrotar o time português. O gol da vitória foi marcado por Musiala, no segundo tempo. A equipe alemã agora ensaia uma campanha de recuperação no torneio. Até aqui, o time tem duas vitórias e duas derrotas, contabiliza seis pontos e ocupa o 17º lugar.