Endrick 'some' no Real Madrid em meio à enorme ebulição no clube espanhol

O atacante Endrick tem perdido cada vez mais espaço no Real Madrid. A última vez que o brasileiro entrou em campo pelo time espanhol foi no dia 2 de outubro, em duelo contra o Lille, pela Liga dos Campeões.

Nas últimas cinco partidas do time merengue, o centroavante revelado pelo Palmeiras não foi utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. O jornal espanhol "AS", inclusive, criticou o treinador pela falta de oportunidades ao brasileiro.

"A realidade é que a crise que começa a se formar no clube está fechando portas. Na derrota para o Barcelona, Ancelotti não esgotou nem suas substituições, mexendo só três vezes. Contra o Milan, até fez cinco alterações, mas, nos dois contextos, sequer olhou para Endrick ou Güler. Dois talentos invisíveis", disparou o jornal.

"Foram três jogos seguidos em que o Madrid precisou de reação, de verticalidade, e de gols. São ingredientes que Endrick e Güler tem em suas mochilas, mas eles sequer apareceram em campo", prosseguiu o periódico.

O 'sumiço' de Endrick acontece em um momento de forte ebulição no clube espanhol. Nas duas últimas partidas, o Real Madrid foi goleado pelo rival Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, e perdeu para o Milan, pela Liga dos Campeões.

O jornal espanhol "Marca", no entanto, destacou na última quarta-feira, que um jantar entre o presidente do clube, Florentino Pérez, e o treinador italiano buscou afastar a crise. O mandatário teria mostrado apoio ao trabalho de Carlo Ancelotti.

"Trabalhar e tentar melhorar. São grande jogadores juntos, e tem sempre uma grande expectativa para que a gente ganhe muitos jogos e faça muitos gols. O momento não está sendo muito bom, mas não dá para ficar falando muito, não tem desculpa, é trabalhar para voltar a ganhar", disse o atacante brasileiro Rodrygo em entrevista à TNT Sports na terça-feira.

A ausência nos jogos do Real Madrid, inclusive, custou espaço para Endrick na seleção brasileira. O atacante não foi convocado por Dorival Júnior para os próximos compromissos do time nacional, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.