Neymar brinca com funcionário de aeroporto sobre jogar em clube brasileiro: 'Seria um prazer'

Depois de ter uma lesão na coxa confirmada pelo Al-Hilal, Neymar desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, a fim de complementar a parte do tratamento para se recuperar da contusão. No aeroporto, o atacante do clube árabe, foi questionado por um funcionário - e torcedor do Fortaleza - se o jogador assinaria com a equipe cearense. Neymar se divertiu com a pergunta e disse que "seria um prazer".

O vídeo com o momento foi postado nas redes sociais e se tornou viral. Com a repercussão, ele chegou no Fortaleza, que também entrou na brincadeira. O clube do Ceará repostou as imagens com a legenda: "Bem-vindo, Neymar".

O atacante do Al-Hilal só deve voltar aos gramados em 2025, em função da nova lesão. O período de recuperação divulgado pelo clube árabe é de quatro a seis semanas. A lesão aconteceu na segunda partida de Neymar depois de ter ficado mais de um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho.

Contratado no meio de 2023, o camisa 10 quase não esteve em ação pela nova equipe e tem somente sete partidas disputadas. A imprensa saudita já cogita que uma rescisão de contrato pode ser antecipada. O vínculo do atleta com a sua equipe atual vai até junho de 2025.

A recente contusão de Neymar aconteceu durante o duelo com o Esteghlal, nesta segunda-feira. Ele entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, quando o Al-Hilal já vencia o duelo por 2 a 0 e chegou a fazer boas jogadas. Aos 40 minutos, porém, após Mitrovic ampliar o placar para 3 a 0, o brasileiro sentiu dores na perna direita após tentar o domínio e foi substituído por Al-Qahtani.