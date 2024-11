Calderano vai às quartas do WTT de Frankfurt e tenta acabar com jejum contra rival de Taipei

Hugo Calderano precisou de somente 21 minutos para avançar às quartas de final do WTT Champions de Frankfurt, na Alemanha. Nesta quinta-feira, o principal mesa-tenista brasileiro e sexto do mundo, passou fácil pelo casaque Kirill Gerassimenko e agora desafia atleta de Taipei que vem de duas derrotas e que só superou em 2017.

Em busca do reencontro com as conquistas após decepcionar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ficando longe da disputa por medalhas, Calderano superou Kirill com extrema facilidade, por 3 a 0 (parciais de 11/9, 11/6 e 11/4) e não escondeu a surpresa.

"Estou muito feliz com a minha performance hoje (quinta-feira). Kirill é muito perigoso no início dos pontos, mas consegui sacar e receber muito bem", celebrou o mesa-tenista do Brasil após comprovar o favoritismo diante do 49º do ranking.

Sem tempo para celebrar, Calderano já foca no duelo desta sexta-feira, diante de Lin Yun-Ju, de Taipei, atual 14º do ranking mundial e de quem perdeu os últimos dois encontros. Será o quarto jogo entre ambos. O brasileiro venceu em 2017 e caiu duas vezes em 2019. Depois, não se enfrentaram mais.

"Ele é um dos melhores do mundo, mas espero que todos aqui possam torcer por mim", brincou Calderano, pedindo apoio da torcida local, já que joga na liga alemã de tênis de mesa e espera ter mais torcida que o adversário nas quartas de final. Lin Yun-Ju é o atual campeão em Frankfurt.