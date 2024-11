Calendário da CBF para 2025 prevê estaduais antecipados e pausa de um mês para o Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou aos clubes, na terça-feira, um estudo em que propõe alterações no calendário do futebol brasileiro em 2025. A proposta, ainda sob discussão, é de que o Brasileirão comece em março e tenha pausa de um mês para o novo Mundial de Clubes, com início marcado para 15 de junho e término em 13 de julho.

Dessa forma, os estaduais teriam de ser antecipados para a segunda semana de janeiro, a partir do dia 7. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

As mudanças, que precisam ser aprovadas pelos clubes e Federações, foram sugeridas como solução para reduzir os impactos do novo formato do Mundial no calendário. Agora mais longo, com duração de um mês, o torneio internacional de clubes terá a participação de quatro times brasileiros, que somariam jogos atrasados do Brasileiro durante o período e teriam de repô-los em Datas Fifa.

A CBF deseja manter o compromisso de não ter rodadas de Brasileirão ou Copa do Brasil nas janelas destinadas aos duelos de seleções internacionais, ocasiões em que muitas equipes acabam desfalcadas pelas convocações. Na atual temporada, partidas do campeonato nacional foram disputadas em paralelo à Copa América.

Finalistas da Libertadores de 2024, Atlético-MG e Botafogo decidem no dia 30 de novembro qual dos dois se junta a Flamengo, Fluminense e Palmeiras na disputa do novo campeonato em 2025.

O estudo da CBF propõe que os campeonatos estaduais terminem antes da Data Fifa de março, dos dias 17 a 25. Em 2024, o Carioca, o Paulistão, o Gaúcho, o Cearense e o Baiano tiveram suas decisões disputadas no final de semana dos dias 6 e 7 de abril. Já o Mineiro foi decidido no dia 30 de março. O Brasileirão começou em 14 de abril.

Mesmo com o início antecipado para março, o Campeonato Brasileiro de 2025 teria de se estender por mais dias de dezembro, em razão da paralisação de um mês planejada para não prejudicar os times que vão competir no Mundial. Os demais clubes poderão utilizar o período para dar férias ao elenco ou mesmo para empreender excursões internacionais.