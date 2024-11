Luiz Felipe Scolari admite interesse do Boca Juniors: 'Pediu meu telefone'

Em entrevista à Rádio Super Deportivo da Argentina, o técnico Felipão afirmou que o presidente do Boca Juniors, Riquelme, demonstrou interesse em tê-lo no comando da equipe. De acordo com o treinador brasileiro, o dirigente do clube argentino teria solicitado seu telefone para que eles pudessem conversar. Felipão, que deixou o Atlético-MG em março, disse, porém, que não vai assumir nenhum compromisso agora. O Estadão apurou que se tratou apenas de uma sondagem.

"Eu não conversei com Riquelme ainda. Eu sei que ele solicitou há pouco tempo o meu telefone para que a gente conversasse um dia. Mas eu já coloquei que até o final do ano eu não iria conversar com nenhuma entidade, nenhum clube porque tenho algumas coisas a fazer aqui (no Rio Grande do Sul). Depois falaria com A, B, C, sobre futebol normalmente", disse Felipão.

O treinador brasileiro fez questão de ressaltar o carinho por Riquelme, quem já enfrentou na época em que o argentino ainda jogava futebol. Felipão não fechou as portas para um futuro contato. "É um prazer não apenas conversar sobre equipes, sobre treinamento desportivo, mas como amizade com o Riquelme e com pessoas no futebol na Argentina."

O último trabalho de Felipão foi no Atlético-MG. O treinador assumiu o time em 2023 e deixou a equipe em março de 2024, em uma "rescisão consensual". O técnico esteve à frente do time 41 partidas e conquistou 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.