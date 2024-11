Vasco deve ter Philippe Coutinho na reserva para duelo com o Fortaleza; Payet está fora

Recuperado de fadiga muscular, Philippe Coutinho deverá compor o banco de reservas do Vasco para a partida deste sábado, diante do Fortaleza, às 19 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ausente nos dois últimos jogos, o experiente meia tem recebido tratamento especial por parte da comissão técnica para evitar lesões mais graves neste final de temporada.

Em contrapartida, o francês Payet sentiu dores na coxa esquerda no treino desta quinta-feira e não será relacionado para o jogo no Ceará. O atleta deverá ser submetido a exames nesta sexta-feira para saber o grau da contusão.

Com 43 pontos, em nono lugar no Brasileirão, o time de São Januário ainda sonha com uma vaga na fase eliminatória da próxima Copa Libertadores. Depois do jogo co o Fortaleza, o Vasco terá 12 dias de preparação até o compromisso com o Internacional.