Espanha é convocada em clima de comoção por vítimas das enchentes: 'Jogaremos por todos'

A seleção espanhola que vai enfrentar a Dinamarca na quarta-feira, em Copenhague, e a Suíça, dia 18, em Tenerife, pela rodada final da fase de grupos da Liga das Nações foi anunciada nesta sexta-feira com surpresas, Morata chamado, nenhum jogador do Real Madrid, algo que não ocorria há pouco mais de três anos, e clima de comoção pelas vítimas das enchentes.

Em palavras de apoio às famílias vítimas das fortes chuvas que causaram enchentes, fizeram estragos e causaram mortes na província de Valência, a seleção disputará as partidas em clima de solidariedade e sob o lema "jogaremos por todos nós."

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) fez o anúncio de maneira comovente, com o técnico Luis de la Fuente falando em um vídeo com imagens dos voluntários removendo a lama e os escombros e buscando a reconstrução das áreas atingidas. A ideia é manter na mente dos jogadores a imagem de luta do povo espanhol durante toda a preparação para as partidas. A Espanha necessita de somente um ponto para avançar às quartas de final como líder da chave.

"Nesses duros momentos para nosso país, nós componentes da seleção nacional não podemos esquecer nenhum segundo de todas as famílias que perderam pessoas queridas, de todas que as casas foram destruídas, de todas que perderam tudo. Para todos eles, nosso apoio e nossa solidariedade para que possam superar esses dramáticos momentos", falou Fuente.

"Confio que juntos, podemos ajudá-los a sair o quanto antes desta terrível situação. Estou seguro do que o mundo do futebol vai fazer (para ajudar), nós vamos fazer e em pouco tempo todos poderão desfrutar desse maravilhoso esporte em todas as regiões. Nessas próximas partidas colocaremos todos em nossos corações e jogaremos por eles."

Na lista com 26 nomes, o treinador chamou Álvaro Morata, internado após choque de cabeça em treino do Milan na quinta-feira, confiante em recuperação do artilheiro. Os jovens Marc Casadó, Omorodion e Paredes são as novidades, com o treinador justificando que "a família seleção cresce."

Chamou a atenção a ausência de atletas do Real Madrid, o que não ocorria desde 2021. O lateral Carbajal sofreu grave lesão e só volta em 2025, Lucas Vázquez teve um pequeno desentendimento com o treinador e Fran García, Ceballos e Vallejo vêm atuando pouco com Carlo Ancelotti. Também não foram chamadas peças do Atlético de Madrid. "Trata-se de dar oportunidade para gente com talento. Jogadores com talento não falham nunca", explicou o treinador em entrevista coletiva.

Confira os 26 convocados:

Goleiros - David Raya (Arsenal), Remiro (Real Sociedad) e Sánchez (Chelsea)

Defensores - Pedro Porro (Tottenham), Mingueza (Celta), Vivian (Athletic de Bilbao), Laporte (Al-Nassr), Pau Torres (Aston Villa), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen) e Paredes (Athletic de Bilbao)

Meio-campistas - Merino (Arsenal), Zubimendi (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Pedri (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Baena (Villarreal) e Marc Casado (Barcelona)

Atacantes - Morata (Milan), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Pérez (Villarreal), Samuel Omorodion (Porto), Bryan Zaragoza (Osasuna)