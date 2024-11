Volante Andrey revela promessa à mulher de um dia jogar no Corinthians: 'Tenho que cumprir'

Destaque do Strasbourg, da França, o volante Andrey Santos, de 20 anos admite ter um longo caminho pelo futebol da Europa. No entanto, ao fazer uma projeção da sua carreira em uma hipotética volta ao Brasil, ele colocou o Corinthians como parada obrigatória. E isso tem uma relação direta com uma promessa feita a sua mulher, corintiana declarada.

"Eu tenho uma promessa de fazer tudo para jogar no Corinthians, que é o time dela. E quanto eu prometo, eu tenho que cumprir", afirmou o jogador revelado pelo Vasco em entrevista à "CazéTV".

A paixão da companheira é tão grande pelo clube paulista que o casal já assistiu vários jogos do Corinthians. "Sempre quando o Corinthians joga, a gente acaba assistindo. E ela fala: 'Tem que jogar lá'. Até camisa (do Corinthians) ela comprou para mim", comentou o atleta, considerado uma das grandes revelações das categorias de base da seleção brasileira.

Apesar da pouca idade, Andrey Santos já tem uma certa quilometragem internacional. Antes de atuar no futebol francês, ele passou pela Inglaterra. Contratado pelo Chelsea, ele Nottingham Forest.

No Strasbourg, o saldo até agora é positivo. Com nove partidas pelo clube, o volante estufou as redes cinco vezes. Revelado pelo Vasco, ele disse que voltar a defender a equipe carioca também está nos seus planos. No entanto, por causa de sua parceira, a prioridade em uma possível volta ao Brasil é jogar pelo Corinthians.