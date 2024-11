Alisson é relacionado contra o Athletico-PR e deve reforçar o São Paulo; Arboleda vira dúvida

O meio-campista Alisson é a novidade do São Paulo para o compromisso diante do Athletico-PR, marcado para este sábado, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a ser relacionado e vira uma importante opção para o técnico Luis Zubeldía.

Recuperado de uma fratura no tornozelo direito, o volante fez sua última partida no dia 17 de julho, no jogo em que o São Paulo derrotou o Grêmio pelo placar de 1 a 0, no Morumbis.

Recuperado da cirurgia, Alisson já vinha treinando com o grupo no CT da Barra Funda nas últimas semanas. Preocupado em não queimar etapas, o treinador argentino preferiu não promover a volta do atleta no encontro com o Bahia, pela última rodada.

Mas se Alisson volta a ficar à disposição, o zagueiro Arboleda tem remotas chances de entrar em campo contra os paranaenses. Ele levou uma pancada no treino de quinta-feira e, na atividade desta sexta, não participou dos trabalhos.

Zubeldía deve formar o miolo de zaga com Sabino e Alan Franco. A dupla, aliás, atuou no duelo com o Bahia. Dessa forma, a tendência é que Arboleda fique no banco de reservas. O lateral-esquerdo Welington está fora da partida. Após exames, o jogador teve diagnosticada um edema na coxa esquerda. Jamal Lewis vai ser o titular.