Presidente da CBF nega conversa para acerto com Guardiola: 'Não fizemos nenhum tipo de busca'

O interesse da CBF em contar com o técnico Pep Guardiola à frente da seleção não existe. De acordo com Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que comanda o futebol nacional, nenhum tipo de contato foi feito para contratar o treinador do Manchester City.

O rumor ganhou força com a publicação do site The Athletic, feita nesta sexta-feira, noticiando não só o interesse, mas também conversas de dirigentes brasileiros com o comandante espanhol.

Ao site GE, o mandatário desmentiu o interesse. "Eu entendo que o Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo, mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da seleção é o Dorival Jr".

Responsável pela fase mais vitoriosa da historia do clube inglês, Guardiola tem contrato com o Manchester City somente até junho de 2025. A fase atual do comandante espanhol tem sido bastante irregular. O time vem de três derrotas consecutivas, com destaque para a goleada por 4 a 1 sofrida para o Sporting, pela Liga dos Campeões.

O momento ruim levantou a hipótese de Guardiola encerrar o seu vitorioso ciclo no City, com 18 troféus em oito anos. No início da semana, em função do doloroso revés sofrido para o rival português, ele chegou a brincar com o interesse dos dirigentes brasileiros. "Após o 4 a 1, não sou mais uma opção para o Brasil."

Sob o comando de Dorival, a seleção se prepara para enfrentar a Venezuela em 14 de novembro, e o Uruguai, dia 19, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após início ruim na corrida por uma vaga no Mundial de 2026, o Brasil vem de duas vitórias na última Data Fifa e subiu para o 4º lugar, com 16 pontos. A Argentina, atual campeã do Mundo e da Copa América, é quem lidera, com 22.