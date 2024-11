Alisson comemora renovação e retorno ao time do São Paulo após sofrer grave contusão

No mesmo dia em que voltou a ser relacionado para uma partida pelo técnico Luis Zubeldía, o meio-campista Alisson teve mais uma notícia para comemorar: a renovação com o São Paulo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. O atleta, que tinha vínculo até 2026, teve o compromisso prorrogado por mais uma temporada.

Feliz pela recuperação da contusão no tornozelo direito, que o tirou de campo por quatro meses, ele manifestou a sua satisfação por permanecer na equipe paulista.

"No momento mais difícil da minha carreira, o São Paulo me acolheu e sou grato por isso. A diretoria foi espetacular comigo neste momento difícil que vivi quando sofri a lesão e estou feliz por voltar", afirmou o jogador.

A última vez que o jogador esteve em campo foi no dia 17 de julho, no confronto em que o São Paulo derrotou o Grêmio pelo placar de 1 a 0, no Morumbis, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No jogo, ele sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisou ser submetido à cirurgia.

"Agradeço aos profissionais do departamento médico também e tenho certeza de que coisas boas irão acontecer daqui para a frente", disse o atleta em entrevista ao site oficial do clube. Sobre a renovação, ele declarou que foi um desejo que satisfez as duas partes.

"O São Paulo e a torcida sempre demonstraram muito carinho e este reconhecimento pelo meu trabalho me deixou muito feliz. Não me vejo fora do São Paulo por tudo que vivenciei aqui. Eu me sinto em casa".

Nas redes sociais, o São Paulo comentou esse novo momento de Alisson com uma postagem. "Recuperado, relacionado para o duelo com o Athletico-PR e de conrato renovado com o Tricolor! Alisson estendeu o seu vínculo até 31 de dezembro de 2027!".

O presidente Julio Casares também comemorou a permanência do atleta citando a sua identificação com o clube. "É um jogador que se entrega e deixa tudo em campo. Era um jogador sondado para a seleção brasileira. É um dia de muita felicitação", afirmou o mandatário são-paulino.

No treino desta sexta-feira, o técnico Luis Zubeldía finalizou a preparação da equipe para o confronto com o Athletico-PR, marcado para este sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Alisson foi relacionado e deve ficar como opção do treinador argentino no banco de reservas.