Abel reitera briga por título em vitória 'brilhante': 'Era ganhar ou ganhar'

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Grêmio ainda permite com que seja possível sonhar com o título do Brasileirão. A distância para o Botafogo pode voltar a ser apenas três pontos caso os cariocas percam para o Cuiabá, neste sábado. Abel Ferreira valorizou o resultado, mesmo que, com 36 finalizações, o placar pudesse ser mais elástico.

"Somos o melhor ataque, mesmo assim (com menor efetividade). Tem tudo a ver com o lado mental. Tem a ver com ansiedade que nossos jogadores têm. No último jogo, o pior foi o resultado. Fizemos um jogo suficiente para criar. E hoje também. É um jogo que fomos a imagem daquilo que é nossa equipe. Resiliência, gol anulado, bola no poste. Foi evidente a resiliência da nossa equipe, como nos entregamos. Fizemos um brilhante jogo, pena que não se traduziu em 4, 5, 6 gols", avaliou o treinador.

O time massacrou o Grêmio durante toda a partida. Os gaúchos chutaram apenas cinco vezes. A torcida chegou a vaiar o Palmeiras na saída para o intervalo e em alguns momentos do segundo tempo. O gol de Estêvão amenizou o clima.

Para Abel, é natural que o torcedor ficasse chateado até que a vitória se concretizasse. "Tem muito a ver com o que aconteceu no último jogo. Nós acreditávamos que poderíamos ir à casa do nosso adversário e ganhar, até porque estamos lutando para sermos campeões. Nossos torcedores ficaram chateados com todo o direito", relembrou o técnico sobre a derrota no dérbi.

Assim como a torcida, Abel sabia que hoje só a vitória interessava. Ele refletiu sobre a pressão quando o time não consegue marcar, como foi na última rodada e como isso foi combustível para vencer. "Quando falamos que o Palmeiras não está tão eficiente, apesar de ser o melhor ataque. A cobrança é feita não somente por mim, por vocês. Mas também do próprio jogador. A cobrança atrapalha. A pressão do ter que ganhar. O mau resultado (contra o Corinthians) era péssimo. Tínhamos que dar hoje uma resposta. Era ganhar ou ganhar."

Ainda assim, ele reconhece que será difícil de ser superado. "Quando comparamos o Palmeiras com o Palmeiras, o Palmeiras ainda está melhor. Quando comparamos o Palmeiras com o Botafogo, temos que dizer: 'Parabéns ao nosso adversário, estão a jogar espetacularmente bem. E tem tudo para ser campeões.'"

Sem Estêvão para o próximo jogo, o Palmeiras terá de aproveitar a Data Fifa para elaborar uma nova formação. Dudu, que entrou bem contra o Grêmio, pode ser uma opção, mas ainda não se sabe se ele terá condições de iniciar o jogo. "Me diga como treina, e direi como joga. Não sei, vamos ter tempo para nos prepararmos para os jogos", projetou Abel.

O técnico voltou a falar sobre a derrota para o Corinthians, desta vez amenizando a culpa individual nos lances dos gols. Após o dérbi, Abel Ferreira apontou que a derrota se baseou em erros individuais de Weverton e Caio Paulista. Desta vez, ele defendeu que foram erros coletivos. A explicação veio para dizer que não houve problema para que ele escolhesse tirar Richard Ríos do time titular contra o Grêmio, optando por jogar somente com um volante.

Com a vitória nesta rodada, o Palmeiras permanece na segunda posição, com 64 pontos, três a menos do que o líder Botafogo, que joga neste sábado contra o Criciúma, no Rio. A equipe alviverde visita o Bahia após a Data Fifa, dia 20, pela 34ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador.