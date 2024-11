Novorizontino tenta ficar com 'duas mãos' no acesso e Goiás quer seguir vivo na Série B

O Novorizontino pode ficar praticamente garantir o acesso, neste sábado, na Série B, do Campeonato Brasileiro. Em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, recebe o Operário-PR, às 17h. Também pela 36ª rodada, o Goiás busca a sobrevida para seguir com chances de acesso.

Com 63 pontos, o Novorizontino ocupa a segunda colocação, dois atrás do Santos que é líder com 65. Para garantir o acesso matematicamente, além da vitória, o time do interior paulista precisa contar com um tropeço de um de seus adversários diretos pela vaga. Precisaria de empate ou derrota do Ceará diante do Botafogo-SP ou derrota do Sport para a Chapecoense.

O Operário-PR não tem mais grandes ambições, afinal tem chances muito pequenas de acesso e não corre mais risco de rebaixamento. É sétimo colocado com 53 pontos. O Sport, que abre o G-4, tem 59.

No mesmo horário, CRB e Goiás fazem um duelo dos opostos, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Embalado por três vitórias seguidas, na sexta colocação, o time goiano soma 54 pontos e tenta se manter vivo na briga pelo acesso. Já o adversário luta pela permanência na Série B. No momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos, um a mais que a Ponte Preta, que abre o Z-4, com 38.

Esta antepenúltima rodada prevê ainda jogos no domingo, segunda e terça-feira. Destaque para o líder Santos que encara o Coritiba fora de casa e para o Guarani, que tenta o último suspiro, para tentar se salvar da degola, diante do Amazonas.

confira os jogos da 36ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Novorizontino x Operário-PR

CRB x Goiás

DOMINGO

18h30

Sport x Chapecoense

19h

Avaí x Mirassol

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Vila Nova x Ponte Preta

21h

Coritiba x Santos

Paysandu x Brusque

TERÇA-FEIRA

19h

América-MG x Ituano

21h

Guarani x Amazonas

21h30

Botafogo-SP x Ceará