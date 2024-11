Com 3 de Vini Jr, Real Madrid goleia o Osasuna após 2 derrotas seguidas em casa

Depois de duas derrotas seguidas em casa, o Real Madrid conseguiu se reabilitar e goleou o Osasuna por 4 a 0, com três gols de Vini Jr., neste sábado no Santiago Bernabéu pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória também foi marcada pelas lesões de Rodrygo e Militão.

Atual campeão, o Real chegou aos 30 pontos no Espanhol e continua atrás do líder Barcelona, que tem 33 e joga neste domingo contra o Real Sociedad. Com seus três gols, Vini Jr. assumiu a vice-liderança da artilharia do campeonato, com oito tentos, ultrapassando o compatriota Raphinha, do Barcelona, e Perez, do Villareal, que têm 7. Lewandowski, também do Barcelona, soma 14.

Para tentar interromper a série de derrotas diante de sua torcida, o que não acontecia desde outubro de 2020, o técnico do Real, Carlo Ancelotti, fez três alterações em relação ao time titular que perdeu do Milan por 3 a 1 pela Liga dos Campeões: Fan Garcia, Camavinga e Rodrygo nos lugares de Mendy, Tchouaméni e Modric, respectivamente.

Ancelotti já havia admitido sua preocupação após a derrota para o Milan, dizendo que sua equipe não estava jogando bem e citando a falta de coesão defensiva. Contra o Osasuna, porém, o setor defensivo não enfrentou grande dificuldade.

O time da casa teve amplo domínio no primeiro tempo, com quase 70% de posse de bola, e começou pressionando, rondando o gol do Osasuna, mas sem chances claras. A primeira jogada de real perigo do Real aconteceu aos 14 minutos, com uma finalização de fora da área de Rodrygo. No canto direito, o goleiro Herrera conseguiu espalmar para escanteio.

O atacante brasileiro, que começou como titular após se recuperar de uma lesão muscular, já demonstrava incômodo na perna esquerda e foi substituído aos 20 minutos por Brahim Diaz. Dez minutos depois, outro brasileiro do time de Madri teve que sair do jogo. Militão deixou o campo chorando com dores no joelho direito.

O atacante e o zagueiro foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para disputar as partidas da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 14 e 19.

O Real Madrid conseguiu abrir o placar após uma boa jogada de Vini Jr. aos 35 minutos. Após passe de Bellingham, o atacante avançou pela esquerda e fez um corte para dentro, diante da marcação do zagueiro Catena, e finalizou de pé direito no canto esquerdo.

O time da casa ampliou com Bellingham, que marcou pela primeira vez na temporada. Asencio, de 21 anos, fez um lançamento preciso para o inglês, que aproveitou o espaço deixado pela marcação avançada do Osasuna. Bellingham apareceu livre diante de Herrera, forçado a sair do gol, e tocou com classe por cobertura, de pé direito. Vindo das categorias de base, Asencio entrou no lugar de Militão e fez sua estria no time principal do Real Madrid.

No segundo tempo, o Real voltou com Modric no lugar do lateral Lucas Vasquez, que também sentiu uma lesão ainda na primeira etapa. O time de Ancelotti voltou muito mais incisivo e não demorou para ampliar.

Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio do Osasuna, o goleiro Lunin, do Real, conectou um rápido contra-ataque e acionou Vini Jr., que na velocidade driblou o goleiro Herrera antes de marcar.

O terceiro gol do brasileiro aconteceu 8 minutos depois. O zagueiro Boyomo falhou na saída de bola do Osasuna e perdeu a bola para Brahim Diaz, que tocou para Vini Jr. no centro da área. O vice-artilheiro do Espanhol chutou forte para marcar.

Aos 30 minutos, Vini Jr. foi substituído e deu lugar a Endrick, que não entrava em campo pelo time espanhol desde o dia 2 de outubro, em duelo contra o Lille, pela Liga dos Campeões.

O Real Madrid volta a jogar no Espanhol no dia 24 contra o Leganés. No mesmo dia, o Osasuna, que tem 21 pontos e pode perder a quinta posição no Espanhol, enfrenta o Villareal em casa.